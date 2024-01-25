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Afyonkarahisar'daki kaplıcalarda sömestir tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki kaplıcalarda sömestir tatili yoğunluğu

Afyonkarahisar'daki kaplıcalarda kış aylarında 42 derece sıcak suyun bulunması, sömestir tatilinde tatilcilerin yoğun ilgisini çekti. Tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Tatilciler, sıcak su havuzlarında yüzerek eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca, tarihi ve turistik yerleri de gezen tatilciler, Afyonkarahisar'ın termal tesislerini tercih etti.

25.01.2024 - 14:49,
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KIŞ aylarında 42 derece sıcak suyun bulunduğu kaplıcada yüzerek sömestir tatilinin keyfini çıkarmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Afyonkarahisar'daki tesislerde, doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

Kaplıcaları ve termal otelleriyle kış aylarında tatilcilerin tercihleri arasında yer alan Afyonkarahisar'daki tesisler, sömestir döneminde yoğun ilgi gördü. Termal turizmde 25 bin 144 yatak kapasitesine sahip kentte, 12'si 5 yıldızlı otel, devre mülk ve havuzlu villalar ile belediye ruhsatlı otellerde yarıyıl tatilinde tam doluluğa ulaşıldı. 2 haftalık tatil sürecinde Afyonkarahisar'da konaklamayı tercih eden tatilciler, çoğunlukla 3, 5 ya da 7 günlük rezervasyon yaptırdı. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla turist yoğunluğunun arttığı tesislerde tatil yapanlar, 42 derece sıcaklığındaki havuzda yüzüp, eğlenceli vakit geçirdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü anlarda otel bahçesindeki havuzlarda sıcak suyun keyfini çıkardı.

TATİLCİLER TARİHİ MEKANLARI DA GEZDİ

Sağlık turizminde de tercih edilen kaplıcalarda konaklayan tatilciler, otellerin yanı sıra Gazlıgöl, Sandıklı, Bolvadin'deki tesislere ilgi gösterdi. Kente tatile gelenler, termal tesislerin beraberinde tarihi ve turistik yerleri de gezdi. Kent merkezindeki Karahisar Kalesi, Uzun Çarşı, tarihi camiler ile mekanların yanı sıra İhsaniye ilçesinde Ayazini köyündeki Frig Vadisi'ni de ziyaret etti.

'TERMAL SULARI 40-42 DERECE CİVARINDA'

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, 19 Ocak'ta başlayan sömestir tatili sonrasında tesislerdeki çocuklu aile yoğunluğunun arttığını söyledi. Gümüşhan, Geçen haftadan itibaren Afyonkarahisar'daki tüm otellerimizde doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı. Çocuklu ailelerimiz, öğretmenlerimiz tatillerini Afyon'da geçiriyor. Tarihi yerleri gezip, termal otelde konaklıyor. Sağlık açısından gelenler kaplıcalarda şifa buluyor, dinleniyor dedi.

Otel havuzlarındaki sıcak kaynak suyu ile ilgili bilgi veren Gümüşhan, şunları söyledi Afyonkarahisar'daki tüm otellerimizin termal suları 40-42 derece civarında. Misafirlerimiz oteldeki dış havuzlara, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü anlarda girilebiliyor. Yer altından gelen 90-95 derece suyu havuzda, otel ısıtmasında kullanıyoruz. Kullanılan suyun yer altına verilmesiyle, yer altı su kaynaklarını korumaya çalışıyoruz diye konuştu.

'ÖZELLİKLE AFYONKARAHİSAR'I TERCİH ETTİK'

Samsun'dan Afyonkarahisar'a 3 günlük tatile gelen Elvan Yılmaz, Sömestir tatili için çocuklarımla geldik. Özellikle Afyonkarahisar'ı tercih ettik. Sularının şifalı, mineralli olduğunu bildiğimiz için faydası olacağı düşüncesiyle tatilimizi Afyonkarahisar'da geçirmek istedik. Sıcağı seviyoruz, termal tatili bu yüzden tercih ettik dedi.

Afyonkarahisar\'daki kaplıcalarda sömestir tatili yoğunluğu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki kaplıcalarda sömestir tatili yoğunluğu - Son Dakika
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