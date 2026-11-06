Afyonkarahisar'daki saldırıda ölen öğretmen Ayşe Sena Demir Antalya'da defnedildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki saldırıda ölen öğretmen Ayşe Sena Demir Antalya'da defnedildi

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Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden öğretmen Ayşe Sena Demir Antalya'da toprağa verildi. Muratpaşa Camisi'ndeki törenin ardından Demir'in cenazesi Aksu ilçesindeki Kurşunluğu Mezarlığı'nda defnedildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan öğretmen Ayşe Sena Demir'in cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

Saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Antalya'ya getirildi.

Demir için Muratpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, öğretmenin babası Ahmet ve annesi Hayrünisa Demir, öğretmenler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Aydın Yığman, törende yaptığı konuşmada, insanlığını, İslam'ını ve ahlakını kaybetmiş bir kişinin yaptığı zulme şahit olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cenaze namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından Demir'in cenazesi, Aksu ilçesindeki Kurşunluğu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA
MuratpaşaAyşe Sena3. SayfaAntalyaGüncelAfyonSon Dakika

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