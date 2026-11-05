Afyonkarahisar'daki saldırılarda 8 kişi öldü, Bakan Göktaş başsağlığı diledi

Afyonkarahisar'daki saldırılarda 8 kişi öldü, Bakan Göktaş başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırılar için taziye mesajı yayımladı. Göktaş, yaralı vatandaşa acil şifa dilerken psikososyal destek ekiplerinin sahada ve hastanede ailelere destek verdiğini aktardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Afyonkarahisar'daki elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahada ve hastanede ailelerimizin yanındayız. Bu süreçte ailelerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamayı sürdüreceğiz."
Kaynak: AA
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