Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir'de yakalandı

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir\'de yakalandı
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli, Eskişehir Seyitgazi'de gasbettiği otomobille kaçarken lastiklerine ateş edilerek durdurulup gözaltına alındı. Çatışmada 1 astsubay hafif yaralanırken şüphelinin üzerinde ve araçta çok sayıda fişek bulundu.

GASBETTİĞİ ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLDİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir, olayın ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçtı. Kırka Mahallesi'nde elinde pompalı tüfekle bir otomobili gasbeden Özdemir, kaçışını kırsal Taşlık Mahallesi'ne kadar sürdürdü. Burada otomobilin çamura saplanması sonucu aracı bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli, bu kez aynı mahallede süt satan bir kişinin 26 NZ 187 plakalı otomobilini gasbetti. Ana yola çıkarak kaçmak isteyen Özdemir, aracın gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasına geldi. Burada ekipler, otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ekiplere ateş ederek karşılık veren Özdemir, daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi. Çatışma sırasında 1 astsubayın da kulağından hafif yaralandığı belirtildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, ilk işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA
SeyitgaziEskişehir3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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