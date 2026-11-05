Afyonkarahisar İhsaniye'de pompalı tüfekli saldırıda 8 kişi öldürüldü

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobildeki 5 kişi ile Yukarıtandır köyünde 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

İhsaniye'ye bağlı Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadın, akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçan saldırgan, ardından ilçeye bağlı Ayazini köyünde otomobil içerisindeki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurup kaçtı. Ardından Kıyır köyüne gelen saldırgan, burada da bir otomobildeki 2 kişiyi vurup, öldürdükten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine cinayetlerin işlendiği bölgelere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, ilk tespitlere göre kent dışından geldiği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.

İL MERKEZİNDEKİ SALDIRI

Diğer yandan, il merkezine bağlı Osman Gazi Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında yine otomobilde tüfekle vurulan kimliği belirsiz kadına da aynı şüphelinin saldırmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ağır yaralı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.