Afyonkarahisar İhsaniye'deki saldırılarda 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'deki saldırılarda 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar İhsaniye\'deki saldırılarda 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki köyde araç içindeki 5 kişiyi tüfekle öldüren şüphelinin kaçış güzergahında da 2 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Saldırılarda ölü sayısı 7'ye çıktı, 1 kişi yaralandı; şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

(ANKARA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki ayrı köyde araç içerisindeki 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüphelinin, kaçış güzergahında bulunan başka bir noktada da 2 kişiyi tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki köyde araç içinde ve kaçış güzergahındaki farklı bir noktada düzenlenen silahlı saldırılarda ölü sayısı 7'ye çıktı, olayda 1 kişi de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan silahla yaralama ihbarının ardından bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Ayazini köyü mevkisinde 3, Kıyır köyü mevkisinde ise 2 kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yukarıtandır köyünde de 3 kadın yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
İhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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