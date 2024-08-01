Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.C.D. idaresindeki bir otomobil, D.M'nin kullandığı başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile diğer araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, H.K yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

01.08.2024 09:43
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

M.C.D. (55) idaresindeki 06 ACM 234 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında, D.M'nin (36) kullandığı 03 AEN 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile 03 AEN 482 plakalı otomobilde bulunan H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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