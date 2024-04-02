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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekimi başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekimi başladı

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde patates ekimi başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ilçe, merkez ve köylerinde patates ekim sezonu başladı. Bu yıl 800 üretici tarafından 40 bin dekar alana patates ekimi yapılması planlanıyor. Ekimler mart ayının sonlarından nisan ayının içerisine kadar devam ediyor ve hasat ağustos ayında başlıyor. Sandıklı patatesi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

02.04.2024 11:55  Güncelleme: 11:59
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekimi başladı.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden ilçe, merkez ve köylerinde patates ekim sezonu başladı.

Kentte yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştirilen patates ekiminin bu yıl, 800 üretici tarafından 40 bin dekar alana ekilmesi bekleniyor.

Hazırlanan tarlalarda mart ayı sonlarında başlayan ekimler nisan ayın içerisinde tamamlanıyor. Ekimi yapılan patatesler ağustos ayında da hasat edilmeye başlıyor.

Kadın işçiler tarafından depolarda hazırlanan tohumluk patatesler, tarlada ekim yapılacak tarım makinesi yardımı ile ekiliyor.

Patates üreticisi İsmail Arı, ekim çalışmalarının mart sonunda başladığını ve nisan sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl patates üretimimiz yağmur sonrası oluşan hastalıklar nedeniyle çok kötü olduğunu kaydeden Arı, "İnşallah bu sefer iyi olur. Dekarında 3 ila üç buçuk ton patates elde ederiz. Geçen yıl bir ton ve bir buçuk ton civarında patates aldık. Sandıklı patatesi Türkiye'de bir numaradır. İstanbul piyasası, Ankara, İzmir gibi illerimiz olmak üzere Türkiye'nin her yerine gider." dedi.

Patates ekim çalışmalarını anlatan Muzaffer Arı da "Önce patates tohum kıyımlarını yapıyoruz. Daha sonra otomatik makinelere tohumları koyarak ekiyoruz. Otomatik makine ile işçi maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. Makinemizde ilaçlama ve gübreleme sistemi var. Hepsini bir arada yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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