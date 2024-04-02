Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekimi başladı.
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden ilçe, merkez ve köylerinde patates ekim sezonu başladı.
Kentte yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştirilen patates ekiminin bu yıl, 800 üretici tarafından 40 bin dekar alana ekilmesi bekleniyor.
Hazırlanan tarlalarda mart ayı sonlarında başlayan ekimler nisan ayın içerisinde tamamlanıyor. Ekimi yapılan patatesler ağustos ayında da hasat edilmeye başlıyor.
Kadın işçiler tarafından depolarda hazırlanan tohumluk patatesler, tarlada ekim yapılacak tarım makinesi yardımı ile ekiliyor.
Patates üreticisi İsmail Arı, ekim çalışmalarının mart sonunda başladığını ve nisan sonuna kadar sürdüğünü söyledi.
Geçen yıl patates üretimimiz yağmur sonrası oluşan hastalıklar nedeniyle çok kötü olduğunu kaydeden Arı, "İnşallah bu sefer iyi olur. Dekarında 3 ila üç buçuk ton patates elde ederiz. Geçen yıl bir ton ve bir buçuk ton civarında patates aldık. Sandıklı patatesi Türkiye'de bir numaradır. İstanbul piyasası, Ankara, İzmir gibi illerimiz olmak üzere Türkiye'nin her yerine gider." dedi.
Patates ekim çalışmalarını anlatan Muzaffer Arı da "Önce patates tohum kıyımlarını yapıyoruz. Daha sonra otomatik makinelere tohumları koyarak ekiyoruz. Otomatik makine ile işçi maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. Makinemizde ilaçlama ve gübreleme sistemi var. Hepsini bir arada yapıyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekimi başladı - Son Dakika
Burdur'da Valilik ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireylerle bir yürüyüş gerçekleştirildi. Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, otizmli bireylerle birlikte İstasyon Çay Bahçesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda, otizmli bireylerin ürettiği el işlerinin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri, yürüyüşün ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.
Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kumbarada biriktirilen tekstil ürünleri gece saatlerinde talan edildi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde alışveriş yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarırken güvenilir mahalle esnafından alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu. Dere, vatandaşları esnaf ve sanatkarların ürünlerini tercih etmeye çağırdı ve sağlıksız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Antalya'da bir okul bahçesinde bulunan hayratın çökmesi sonucu 7 yaşındaki Eymen, 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Küçük çocuğun kaval kemiği kırıldı ve vücudunda dikiş atılması gereken kesiler oluştu. Anne, çocuğunun durumunu anlatarak büyük bir endişe yaşadığını belirtti.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41,38 oy oranıyla 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Gelen bu seçim başarısı sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP kendi başına herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü? Yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarıp kazansınlar" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?