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Afyonkarahisar İscehisar'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İscehisar'da trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında O.A. idaresindeki bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak direğe vurdu. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar İscehisar\'da trafik kazası: 5 yaralı
22.01.2024 - 15:53,
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

O.A. idaresindeki 03 BK 597 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Çalışlar kavşağında arıza nedeniyle park halindeki C.Ş'nin 03 LD 811 plakalı otomobile çarparak direğe vurdu.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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