Afyonkarahisar İscehisar\'da trafik kazası: 5 yaralı

23:24 • •
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 03 BK 597 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Çalışlar kavşağında arıza nedeniyle park halindeki C.Ş'nin 03 LD 811 plakalı otomobile çarparak direğe vurdu.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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