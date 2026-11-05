Afyonkarahisar Şuhut\'ta bu yıl 10 bin keklik üretildi, 1500\'ü doğaya salındı

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Şuhut ilçesindeki Keklik Üretme İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Aktaş, Şuhut'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Keklik Üretme İstasyonu'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum yetkilileri, Aktaş'a istasyonda bu yıl 10 bin kınalı ve çil kekliğin üretildiği temmuz, ağustos ve eylül aylarında 1500'ünün Afyonkarahisar'da olmak üzere ülkenin farklı illerinde doğaya salındığı belirtti.

Vali Aktaş da yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığı adına yürütülen çalışmalardan dolayı kurum çalışanlarına teşekkür etti.