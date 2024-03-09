Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi İkiz Öğrencileri Üniversitede de Bir Arada Olmak İçin Çalışıyor

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesinin 8 ikiz öğrencisi, üniversite eğitimlerinde de kardeşlerinden ayrılmamak için derslerine çok çalışıyor.
Lisenin ikiz öğrencileri Rana ile Berra Çelik, Büşra ile Zeynep Şengül, Efdal ile Enfal Çakos, Rümeysa Sema ile Hakkı Burak Çelik, Yunus Emre ile Ömer Faruk Dinç, Zeynep Nur ile İbrahim Esin, Beray ile Berkay Gürdal ve Anıl ile Arda Çınar kardeşler, hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının ilgi odağı oldu.
Aynı okulda eğitim görmelerini avantaja dönüştüren ve derslerinde birbirlerine destek olan öğrencilerden tek yumurta ikizi Efdal ile Enfal Çakos, okulda birbirleriyle karıştırılıyor.
Liseye kadar öğrenim hayatlarına üçüz devam eden Rana ile Berra Çelik ise diğer kardeşleri İrem ile kazanmayı istedikleri tıp fakültesinde bir araya gelmeyi planlıyor.
İkizler başarılarıyla da dikkati çekiyor
Okul Müdürü Turgay Bingül, AA muhabirine, okulun kentin en gözde eğitim kurumlarından biri olduğunu, bölgedeki birçok öğrencinin ilk tercihleri arasında yer aldığını söyledi.
Farklı sınıflarda 8 ikiz öğrencinin olmasının okula farklı bir özellik kattığını anlatan Bingül, "Efdal ve Enfal'i çok karıştırıyoruz. Hepsi de başarılı oldukları için bu okulda. Aralarında Türkiye birincisi de var. Hala daha derslerinde başarılılar. Bu ikizlerimiz başarılarıyla ilerleyen yıllarda ülkemizin en seçkin üniversitelerini kazanacak. Hatta ikizlerimizden Türkiye birinciliği bekliyoruz." diye konuştu.
Okulun öğretmenlerinden Sinan Akgül de ikiz öğrencilerinin genelde derslerinde başarılı bir performans gösterdiğini, birlikte gösterdikleri başarılara da şaşırdıklarını dile getirdi.
Karıştırılmamak için evde farklı giysileri tercih ediyorlar
Enfal Çakos ise kardeşiyle ilkokul ve ortaokulda olduğu gibi lisede de aynı sınıfta bulunmanın sevincini yaşadığını belirtti.
Üniversitede tıp fakültesinde okumayı hedeflediklerini anlatan Çakos, "Genelde okul forması giydiğimiz için okulda çok karıştırılıyoruz. Okul dışında karıştırılmamak için farklı giyiniyoruz." dedi.
Efdal Çakos da ikizinin olmasının çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Derslerde birbirimizi hep ileri çekiyoruz. Bir yere gittiğimizde yalnız kalmıyoruz. Her zaman birbirimizi destekliyor ve güveniyoruz. Birbirimizin en önemli parçasıyız." ifadelerini kullandı.
Rana Çelik, ilkokul ve ortaokulda diğer kardeşleri İrem ile birlikte olduklarını ancak lisede 1-2 soru nedeniyle ayrıldıklarını söyledi.
Berra Çelik de üç kardeş olarak aynı üniversitenin tıp fakültesinde bir araya geleceklerine inandıklarını kaydetti.
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