Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi İkiz Öğrencileri Üniversitede de Bir Arada Olmak İçin Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi İkiz Öğrencileri Üniversitede de Bir Arada Olmak İçin Çalışıyor

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi İkiz Öğrencileri Üniversitede de Bir Arada Olmak İçin Çalışıyor

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde eğitim gören 8 ikiz öğrenci, üniversite eğitimlerinde de kardeşlerinden ayrılmamak için derslerine çok çalışıyor. İkizler, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ilgi odağı olurken, başarılarıyla da dikkat çekiyor. Okul müdürü ve öğretmenler, ikiz öğrencilerin birbirlerine destek olarak başarılı bir performans sergilediğini belirtiyor. İkizler, tıp fakültesinde bir araya gelmeyi hedefliyor ve ülkemizin en seçkin üniversitelerini kazanmayı planlıyor.

09.03.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesinin 8 ikiz öğrencisi, üniversite eğitimlerinde de kardeşlerinden ayrılmamak için derslerine çok çalışıyor.

Lisenin ikiz öğrencileri Rana ile Berra Çelik, Büşra ile Zeynep Şengül, Efdal ile Enfal Çakos, Rümeysa Sema ile Hakkı Burak Çelik, Yunus Emre ile Ömer Faruk Dinç, Zeynep Nur ile İbrahim Esin, Beray ile Berkay Gürdal ve Anıl ile Arda Çınar kardeşler, hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

Aynı okulda eğitim görmelerini avantaja dönüştüren ve derslerinde birbirlerine destek olan öğrencilerden tek yumurta ikizi Efdal ile Enfal Çakos, okulda birbirleriyle karıştırılıyor.

Liseye kadar öğrenim hayatlarına üçüz devam eden Rana ile Berra Çelik ise diğer kardeşleri İrem ile kazanmayı istedikleri tıp fakültesinde bir araya gelmeyi planlıyor.

İkizler başarılarıyla da dikkati çekiyor

Okul Müdürü Turgay Bingül, AA muhabirine, okulun kentin en gözde eğitim kurumlarından biri olduğunu, bölgedeki birçok öğrencinin ilk tercihleri arasında yer aldığını söyledi.

Farklı sınıflarda 8 ikiz öğrencinin olmasının okula farklı bir özellik kattığını anlatan Bingül, "Efdal ve Enfal'i çok karıştırıyoruz. Hepsi de başarılı oldukları için bu okulda. Aralarında Türkiye birincisi de var. Hala daha derslerinde başarılılar. Bu ikizlerimiz başarılarıyla ilerleyen yıllarda ülkemizin en seçkin üniversitelerini kazanacak. Hatta ikizlerimizden Türkiye birinciliği bekliyoruz." diye konuştu.

Okulun öğretmenlerinden Sinan Akgül de ikiz öğrencilerinin genelde derslerinde başarılı bir performans gösterdiğini, birlikte gösterdikleri başarılara da şaşırdıklarını dile getirdi.

Karıştırılmamak için evde farklı giysileri tercih ediyorlar

Enfal Çakos ise kardeşiyle ilkokul ve ortaokulda olduğu gibi lisede de aynı sınıfta bulunmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Üniversitede tıp fakültesinde okumayı hedeflediklerini anlatan Çakos, "Genelde okul forması giydiğimiz için okulda çok karıştırılıyoruz. Okul dışında karıştırılmamak için farklı giyiniyoruz." dedi.

Efdal Çakos da ikizinin olmasının çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Derslerde birbirimizi hep ileri çekiyoruz. Bir yere gittiğimizde yalnız kalmıyoruz. Her zaman birbirimizi destekliyor ve güveniyoruz. Birbirimizin en önemli parçasıyız." ifadelerini kullandı.

Rana Çelik, ilkokul ve ortaokulda diğer kardeşleri İrem ile birlikte olduklarını ancak lisede 1-2 soru nedeniyle ayrıldıklarını söyledi.

Berra Çelik de üç kardeş olarak aynı üniversitenin tıp fakültesinde bir araya geleceklerine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Süleyman Demirel, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi İkiz Öğrencileri Üniversitede de Bir Arada Olmak İçin Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Özbekistan'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı
    12:48 Özbekistan'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

    Özbekistan'da, 'huzur ve bereket ayı' olarak da ifade edilen ramazanın son hazırlıkları tamamlandı. Ülkede bulunan 2 bin 200'e yakın cami, temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılarak ramazan için hazır hale getirildi. Şehirlerde de ramazan için temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'in okunacağı camilerde, Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi tarafından hafızlar görevlendirildi.

  • Geyve'de cinayet soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
    12:47 Geyve'de cinayet soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından ayrılan kişinin yol kenarında bıçakla öldürülmesi olayında, 2 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 zanlının savcılık sorguları tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

  • Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
    12:47 Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

    Bolu'nun Borozanlar Mahallesi'nde park halindeki İsmail D'ye ait 14 GH 294 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

  • Tokat'ın Zile ilçesinde park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
    12:45 Tokat'ın Zile ilçesinde park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

    Zile ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde Ahmet Çağdaş'a ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

  • Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Yolları Kontrol Ederek Bilgilendirme Yaptı
    12:44 Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Yolları Kontrol Ederek Bilgilendirme Yaptı

    Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de bulunan yolları kontrol ederek bugün Kayseri - Sivas Yolu, Kayseri - Malatya Yolu, Kayseri - Ankara Yolu, Kayseri - Nevşehir Yolu, Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Pınarbaşı - Gürün Yolu, Pınarbaşı - Kayseri Yolu, Pınarbaşı ilçe girişi, Pınarbaşı - Kahramanmaraş Yolu ve Kayseri - Niğde Yolunda kontrollerini yaparak, yol ve yağış durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

  • D-100 Karayolu'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
    12:42 D-100 Karayolu'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

    Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu ve görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli olurken, trafik ekipleri de uyarılarda bulundu. Bolu kent merkezinde ise sağanak yağış devam ediyor.

  • Amasra'da Lojman İnşaatı Sırasında Roma Dönemine Ait Eserler Bulundu
    12:42 Amasra'da Lojman İnşaatı Sırasında Roma Dönemine Ait Eserler Bulundu

    Bartın'ın Amasra ilçesinde, kaymakamlık lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait 4 mezarda altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.

  • İzmir'de kadınlar gününde bıçaklı saldırı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı
    12:41 İzmir'de kadınlar gününde bıçaklı saldırı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı

    İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 31 yaşındaki bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne ağır yaralandı, kızı ise hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.

  • Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı
    12:39 Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı

    Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Canacankatan, kronik hastaların ilaç kullanımı konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini belirtti ve bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini söyledi.

  • İstanbul Bisiklet Kenti Olacak
    12:38 İstanbul Bisiklet Kenti Olacak

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi. Bakan Bak, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Konuşmasında, İstanbul'un bisiklet şehri olacağını vurgulayan Bakan Bak, herkesi spor yapmaya ve hareket etmeye davet etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise İstanbul'un dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacağını belirtti ve bu durumun sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.


12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:41 Tanzanya’da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti Tanzanya'da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
11:27 Teletabiler’in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:37 Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 12:51:13. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi İkiz Öğrencileri Üniversitede de Bir Arada Olmak İçin Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement