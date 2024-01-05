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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihini yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihini yaptı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihini yaptı. Yiğitbaşı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Fotoğrafı çekenleri tebrik eden Yiğitbaşı, AA foto muhabirlerinin emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasında tercihini yaptı
05.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:25
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Yiğitbaşı, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy veren Yiğitbaşı, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-Yaşam"da Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" adlı karelerini seçen Yiğitbaşı, "Spor"da ise David Alvaro'nun " Filistin'e destek" fotoğrafına oy verdi.

Yiğitbaşı, AA'nın fotoğraflarının insanlara o anları tekrar yaşatan kareler olduğunu söyledi.

Fotoğrafı çekenleri tebrik eden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Seçim yapmak çok zor ve hepsi birbirinden anlamlı. Anı, çok güzel bir çerçeve içerisine almışlar. Belki, sayfalarca yazılacak metinleri, tek bir fotoğraf karesinde hissedebiliyorsunuz. Yine, bu fotoğraflarla ayrıca tarihe not düşülüyor. AA foto muhabirlerinin emekleri ve özverili çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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