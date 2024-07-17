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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnaf ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar 2. Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, kıymetli ve huzurlu bir şehirde yaşadıklarını söyledi.

Trafik başta olmak üzere bir takım konularda vatandaşların hassasiyetinin biraz daha yüksek olması gerektiğini kaydeden Yiğitbaşı, "Vatandaşın da bize yardım etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da anlatmanın en iyi yolu yüz yüze onlarla konuşmak bir araya gelmek. Bugün de biz ekiplerle jandarma komutanı, emniyet müdürü ile hep birlikte esnafla bir araya geldik." dedi.

Yiğitbaşı'na, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan eşlik etti.