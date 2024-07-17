Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnaf ziyaretinde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Dumlupınar 2. Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, kıymetli ve huzurlu bir şehirde yaşadıklarını belirtti. Trafik ve diğer konularda vatandaşların hassasiyetinin artması gerektiğini vurgulayan Yiğitbaşı, esnafla bir araya gelerek bu konuları konuşmanın en iyi yol olduğunu ifade etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan da hazır bulundu.

17.07.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnaf ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar 2. Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, kıymetli ve huzurlu bir şehirde yaşadıklarını söyledi.

Trafik başta olmak üzere bir takım konularda vatandaşların hassasiyetinin biraz daha yüksek olması gerektiğini kaydeden Yiğitbaşı, "Vatandaşın da bize yardım etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da anlatmanın en iyi yolu yüz yüze onlarla konuşmak bir araya gelmek. Bugün de biz ekiplerle jandarma komutanı, emniyet müdürü ile hep birlikte esnafla bir araya geldik." dedi.

Yiğitbaşı'na, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan eşlik etti.

Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Dumlupınar, Mahmut Ay, Jandarma, trafik, Yağan, Albay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:34 Kerem Kınık’ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor Kerem Kınık'ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü! Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:40 Kahramanmaraş’taki deprem soruşturmasında kamu görevlilerine ilk kez soruşturma izni verildi Kahramanmaraş'taki deprem soruşturmasında kamu görevlilerine ilk kez soruşturma izni verildi
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:17:57. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement