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Afyonkarahisar ve Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar ve Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Afyonkarahisar ve Dinar\'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Afyonkarahisar ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezi, Erenler Mahallesi ile Dinar'da 7 şüphelinin üzeri ve araçlarında yaptıkları aramalarda 762 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2024 11:59
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Afyonkarahisar ve Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi, Erenler Mahallesi ile Dinar'da 7 şüphelinin üzeri ve araçlarında yaptıkları aramalarda 762 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar ve Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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