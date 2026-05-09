Afyonkarahisarlılardan Burcu Köksal'a Tepki: "Çarşıya, Esnafa Falan Nasıl Çıkacak? Rey Verenlerin Yüzüne Nasıl Bakacak?"

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: ÜNAL AYDIN

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisarlı vatandaşlar, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarına tepki gösterdi. MHP'li bir vatandaş, "Çarşıya, esnafa falan nasıl çıkacak? Rey verenlerin yüzüne nasıl bakacak kızım? Adam para için, pul için şerefini, haysiyetini iki paralık eder mi? Kendini on paralık etti" dedi.

Afyonkarahisarlı vatandaşlar, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

MHP'li olduğunu söyleyen yaşlı vatandaş, "CHP'yi koyup da AK Parti'ye geçmenin ne anlamı var? Tabii kocasını aklayacak. Çok vurgun ettiler kızım. Ben bak, MHP'liyim; vallahi vermedik. Bu kadına verdik. Çarşıya, esnafa falan nasıl çıkacak? Rey verenlerin yüzüne nasıl bakacak kızım? Adam para için, pul için şerefini, haysiyetini iki paralık eder mi? Kendini on paralık etti. Bir daha seçimlerde AK Parti bunu koyacak, kimse rey veremez bu memlekette. Burada AK Parti'yi yıkan bir millet var ki bizim milletimiz tutkundur, tutkun. Hele bir sandık daha kurulsun. ANAP gibi bunlar da yok olup gidecek" dedi.

65 yaş aylığı olan 6 bin 400 lira maaş aldığını belirten vatandaş, "Çay 20 TL kızım. Neyine verecek? 20 TL kızım şu çay. İki üç tane misafirim geldi. Birer çay içseler 100 TL. Nerede bende para kızım? Onun bunun verdiğiyle geçiniyoruz. Bize bir dilim ekmeği muhtaç ettiler. Yalnız bu tarafı mı, öbür tarafı var; öbür tarafı düşünsün kızım. 6 bin 400 alıyorum, 65 aylığı zor yetiyor. Sigara parama yetmiyor kızım. Ne bu ya? Ne bu kardeşim? Bir de ben çıkardım abi. Ne sen çıkaracaksın? Demirel rahmetli çıkardı bu 65 aylığını falan. Masal anlatıyor ya kızım" diye konuştu.

"HANGİ MENFAATLER UĞRUNA GEÇMİŞİNİ SİLMİŞ OLDU?"

Afyonkarahisarlı bir kadın, Burcu Köksal hakkında yaptığı değerlendirmede, "Beklemiyordum tabii, gidişat zaten kötü, Türkiye geneli kötü; çok üzgünüz. Neden böyle bir duruma düştü? En çok güvendiğimiz kişi oydu ama üzgünüm ve aynı zamanda şaşkınım" dedi.

Emekli bir vatandaş, Köksal'ın kendisinin kaybettiğini vurgulayarak, "Bu kadar yıllık geçmişi şimdi bir anda silmiş oldu. Hangi menfaatler uğruna veya tehdit mi edildi? Tehdit durumu da var. Öyle yani. Bundan sonra çıkabilirse çarşıya, sokağa yüzü varsa çıkabilir" yorumunu yaptı. Vatandaş, ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmesinde mazot ve yaşam maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, "20 bin lira maaş alıyorum, ek işim olmasa açım" dedi ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan vatandaş, "Boş yere içeride yatıyor. Bir gram suçu yok. Bir tane kanıt yok" ifadelerini kullandı.

"KÖKSAL YANLIŞLIK YAPTI"

Başka bir kadın da Burcu Köksal'ın yanlış yaptığını vurgulayarak, "Yapmaması lazımdı, yanlışlıkla yaptı. Vallahi elin yaptığı gibi biz de aynı tepkiyi veririz" dedi. Geçim sıkıntısına değinen kadın, "Dar güç geçiniyoruz. Nereden geçineceğiz?" diye sordu.

Kadının eşi de 20 bin lira emekli maaşı aldığını belirterek, "20 bin lira ile nereye geçineceksin kızım? Ev kira, dam kira. 20 bin lira ile geçinmek mucize. Zaten ev kirası 15 lira. Geriye kalıyor 5 lira. Şu hanımla ben 5 bin lirayla yaşanıyor mu? Her gün kuru ekmek yesen yine yetmez. Bir de daha elektriğin, doğal gazın var. Şükür. Ne yapacağız? Çalışıyoruz, mecbur. Şimdi bak işten geldim. Bak, hiç uyumadım" yorumunu yaptı.

"AK PARTİ'YE GEÇMESEYDİ DAHA İYİYDİ"

Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesini sıkıntılı bulduğunu söyleyen bir vatandaş, "Yani sadece ben değil, Afyon genelinde hep öyle düşünülüyor maalesef ki. Yani geçmeseydi bence daha iyiydi" dedi.

AK Partili olduğunu hatırlatan bir vatandaş, "Şimdi gelen belediye başkanları parayı cebine koyar gider. Ben bu kadar derim. Anlatabildim mi? Ben şahsen buna üzüldüm. Ben AK Partiliyim, CHP'li de değilim. Yalnız yanlış yaptı. Bana göre yanlış yaptı. Parti değiştirmesi yanlış. Çünkü çalışması güzeldi. Çalışmasını beğeniyorduk. Ama olmadı, olmadı" diye konuştu.