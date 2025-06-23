Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Taşocağı Sokak civarında Ahmet K'yi (51) göğüs kısmından bıçaklanmış halde buldu.
Ahmet K, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, ağabeyi Ahmet K. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli T.K'yi gözaltına aldı.
T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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