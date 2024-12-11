Ağaç Devrildi, Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, orman işçisi Yusuf Teke (51), Saraydüzü ilçesi Bahçeköy mevkisinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teke, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.