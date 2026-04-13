Ordu'nun Ünye ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Kaledere Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören esnaflar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, kediye itfaiye aracı yardımıyla ulaşarak mahsur kaldığı ağaçtan indirdi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen kedi, tekrar cadde üzerine bırakıldı.