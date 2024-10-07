Ağaçtan Düşen Yaralıya Hava Ambulansı

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Siirt'in Tillo ilçesinde ağaçtan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Akyayla köyünde menengiç toplamak için ağaca çıkan M.C.E, dalın kırılması sonucu kayalık alana düşerek yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.C.E. için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Yaralı, Diyarbakır'dan gelen ambulans helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.