AGD Üyeleri ABD Konsolosluğu Önünde Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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AGD Üyeleri ABD Konsolosluğu Önünde Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

AGD Üyeleri ABD Konsolosluğu Önünde Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek amacıyla bir eylem gerçekleştirdi. Katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Gazze'deki direnişi savundu. AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Gazze direnişinin örnek teşkil ettiğini ve Filistin halkının bir bütün olarak direndiğini vurguladı. Eylem, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla sona erdi.

03.09.2024 01:46
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenledi.

Başkonsolosluk yakınında toplanan dernek üyelerinden oluşan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Gazze'deki direnişin tüm kayıplara rağmen dünyaya örnek olduğunu belirterek "Gazze'de '1 hafta bile dayanamaz.' dediler ancak 11 ay geçti, görüyoruz ki liderlerini şehit de verseler Hamas, El Kassam dimdik ayaktadır. Her gün operasyonlarına devam etmektedir." dedi.

Yaroğlu, Filistin'in direnişine dünyadan gereken desteğin verilmediğini vurgulayarak "Hamas da Filistin halkı da direnişte yekvücut halinde. Ölüyorlar, en kıymetlileri evlatlarını şehit veriyorlar, 'Aksa'ya feda olsun.' diyorlar. Onlara selam gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD gemisini protesto

"Bugün ABD savaş gemisinin ülkemize demir attığını öğrenmiş olduk." diyen Yaroğlu, bunu da protesto ettiklerini söyledi.

Eylem, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AGD Üyeleri ABD Konsolosluğu Önünde Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AGD Üyeleri ABD Konsolosluğu Önünde Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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