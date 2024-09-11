Geleceğin Güçlü Nesilleri İçin Eğitim Vurgusu

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, güçlü nesillerin özverili çalışılarak yetiştirileceğini belirtti.

İriş, AGD Edirne Şubesinde yaptığı açıklamada, yeni eğitim yılının ahlak ve maneviyatı önceleyen nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

Anneler, babalar, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim öğretim sürecinde yer alan herkesin heyecanlı ve telaşlı bir koşuşturmaca içerisinde olduğunu ifade eden İriş, "Öğrenim çağındaki çocuğun seviyesine göre edineceği bilgiler önemlidir. Edineceği bilgiler kadar kazanacağı alışkanlık, tutum ve davranışların yanında iyi bir insan, sorumlu bir vatandaş olması da elbette önemlidir." dedi.

İriş, eğitimin bir milletin kalkınmasının, toplumsal refahın artmasının ve bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmesinin en önemli aracı olduğunu dile getirdi.

Geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmek adına özverili bir şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayan İriş, şunları kaydetti:

"Elbette eğitim bir disiplin içinde okulda verilir ancak eğitim önce ailede başlar. Aile ahlakı, edebi, haya duygusunu, azmi, gayreti ve çalışmayı evlatlarına yaşayarak öğretmelidir. Eğitim, okullarımızda şekillenir, olgunlaşır. Geleceğin şartlarına göre fenni ilimlerle bezenmiş zihinleri yetiştirirken, kalpleri ihmal etmez, ahlaklı nesiller yetiştirirsek, işte o zaman geleceğe emin adımlarla yürüyebiliriz."