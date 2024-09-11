Geleceğin Güçlü Nesilleri İçin Eğitim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Geleceğin Güçlü Nesilleri İçin Eğitim Vurgusu

Geleceğin Güçlü Nesilleri İçin Eğitim Vurgusu

AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, güçlü nesillerin özverili çalışılarak yetiştirileceğini belirtti. İriş, yeni eğitim yılının ahlak ve maneviyatı önceleyen nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

11.09.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, güçlü nesillerin özverili çalışılarak yetiştirileceğini belirtti.

İriş, AGD Edirne Şubesinde yaptığı açıklamada, yeni eğitim yılının ahlak ve maneviyatı önceleyen nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

Anneler, babalar, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim öğretim sürecinde yer alan herkesin heyecanlı ve telaşlı bir koşuşturmaca içerisinde olduğunu ifade eden İriş, "Öğrenim çağındaki çocuğun seviyesine göre edineceği bilgiler önemlidir. Edineceği bilgiler kadar kazanacağı alışkanlık, tutum ve davranışların yanında iyi bir insan, sorumlu bir vatandaş olması da elbette önemlidir." dedi.

İriş, eğitimin bir milletin kalkınmasının, toplumsal refahın artmasının ve bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmesinin en önemli aracı olduğunu dile getirdi.

Geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmek adına özverili bir şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayan İriş, şunları kaydetti:

"Elbette eğitim bir disiplin içinde okulda verilir ancak eğitim önce ailede başlar. Aile ahlakı, edebi, haya duygusunu, azmi, gayreti ve çalışmayı evlatlarına yaşayarak öğretmelidir. Eğitim, okullarımızda şekillenir, olgunlaşır. Geleceğin şartlarına göre fenni ilimlerle bezenmiş zihinleri yetiştirirken, kalpleri ihmal etmez, ahlaklı nesiller yetiştirirsek, işte o zaman geleceğe emin adımlarla yürüyebiliriz."

Kaynak: AA

edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin Güçlü Nesilleri İçin Eğitim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:20:30. #1.12#
SON DAKİKA: Geleceğin Güçlü Nesilleri İçin Eğitim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement