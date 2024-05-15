AGİDER Başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca Seçildi - Son Dakika
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AGİDER Başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca Seçildi

AGİDER Başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca Seçildi

Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği (AGİDER) 5. dönem Olağan Genel Kurulu'nda Gülsüm Gökçen Atmaca başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Ömür Özdemir, Zuhal Senai, Fulya Özbek, Seyhan Daban, Bahriye Akıllı ve Müjgan Kartal Ulus seçildi. Atmaca, AGİDER'in kadın girişimcilerine yol gösterici, eğitici misyonunu sürdüreceğini belirtti.

15.05.2024 09:33
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Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği (AGİDER) başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca'nın seçildiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, AGİDER'in 5.'nci dönem Olağan Genel Kurulu Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçimde, 2021–2024 dönemi AGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mimar Gülsüm Gökçen Atmaca, tüm oyları alarak başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Ömür Özdemir, Zuhal Senai, Fulya Özbek, Seyhan Daban, Bahriye Akıllı ve Müjgan Kartal Ulus seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsüm Gökçen Atmaca, teslim aldıkları bayrağı aynı özen ile taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Atmaca, AGİDER'in kadın girişimcilerine yol gösterici, eğitici misyonu çerçevesinde projelere devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AGİDER Başkanlığına Gülsüm Gökçen Atmaca Seçildi - Son Dakika

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