Ağın'da Okula 1071 Kitap Bağışı
Kocaeli Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü, Ağın'daki okula 1071 kitap bağışladı.
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki okula kitap bağışı yapıldı.
Kocaeli Kılavuz Gençlik Kağıtspor Kulübü İzcileri ile Ağın Belediye Başkanlığı işbirliğinde ilçedeki Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu'na 1071 kitap bağışında bulundu.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, kitap bağıştan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
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