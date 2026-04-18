Ağın'da Okullarda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde okullarda emniyet personeli görevlendirildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki tüm okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan önlemler kapsamında her okulun önünde bir polis memuru görevlendirilmiş, güvenlik uygulamaları artırılmıştır. Kaymakamımız süreci yakından takip etmiş, okullarımızı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelemiştir. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde görevini sürdürmektedir."