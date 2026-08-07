Ağın\'da Tasavvuf Etkinliği

Elazığ'ın Ağın ilçesinde tasavvuf etkinliği gerçekleştirildi.

Ağın Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte ilahi sanatçıları Emrah Güneş ve Cumali Uzun sahne aldı.

Seslendirilen ilahi ve ezgilere katılımcılar da eşlik etti.

Programa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve vatandaşlar katıldı.