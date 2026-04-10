Ağın'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ağın Hükümet Konağı Önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Amir Vekili Samed Kablan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Daha sonra Kablan ve beraberindekiler Kaymakam Tugçe Yılmaz 'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz, "Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatan sevgisiyle büyük bir özveriyle görevini yerine getiren tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.