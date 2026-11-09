Ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren, Pendik'teki hastanede tedaviye alındı

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü, Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Pendik CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren'in ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin sanal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Güner, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner tarafından yapılan açıklamada, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.