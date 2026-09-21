Ağıralioğlu, 17 milyon çocuk için 150 milyar liralık yemek vaadinde bulundu - Son Dakika
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Ağıralioğlu, 17 milyon çocuk için 150 milyar liralık yemek vaadinde bulundu

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Ağıralioğlu, 17 milyon çocuk için 150 milyar liralık yemek vaadinde bulundu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, iktidarında okul öncesinden başlayarak her okul günü çocuklara en az bir öğün sağlıklı yemek vereceğini duyurdu. 17 milyon çocuk için yaklaşık 150 milyar lira gerektiğini, merkezi yönetim bütçesinin yüzde birinden az olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti iktidarında okul öncesinden başlayarak çocuklarımıza her okul günü en az bir öğün sağlıklı yemek vereceğiz. Protein olacak, sebze olacak, meyve olacak. Bu memleketin evladı okulda aç oturmayacak. 17 milyon evladımızı beslemek için yaklaşık 150 milyar liradan bahsediyoruz. Büyük para mı? Elbette büyük para. Ama bu para, Türkiye'nin bir yıllık milli gelirinin yaklaşık binde ikisi. Merkezi yönetim bütçesinin ise yüzde birinden bile azı.  Şimdi soruyorum: Bir devlet, bütçesinin yüzde birinden azını 17 milyon evladının sağlıklı beslenmesine ayıramıyorsa neye ayıracak?" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okullar açıldı. Ama maalesef memleketin manzarası değişmedi. Çocuklarımızın bir kısmı okula beslenme çantasıyla, bir kısmı boş çantayla gidiyor. Birinin önünde sütü, yumurtası, meyvesi var; ötekinin karnı aç. Sonra bu iki çocuğa diyoruz ki: Aynı sınıfta okuyacaksınız, aynı sınava gireceksiniz, aynı hayata hazırlanacaksınız. Olmaz" ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Aç çocukla tok çocuğu aynı sıraya oturtup buna eğitimde fırsat eşitliği diyemezsiniz. Çocuklarımız yeterince beslenemiyor, zihnen ve bedenen gelişemiyor. Akranlarıyla aralarında oluşan mesafeyi eğitim sistemiyle kapatmak imkansız hale geliyor. Biz bu mesafeyi daha oluşmadan kapatacağız. Anahtar Parti iktidarında okul öncesinden başlayarak çocuklarımıza her okul günü en az bir öğün sağlıklı yemek vereceğiz.

Protein olacak, sebze olacak, meyve olacak. Bu memleketin evladı okulda aç oturmayacak. 17 milyon evladımızı beslemek için yaklaşık 150 milyar liradan bahsediyoruz. Büyük para mı? Elbette büyük para. Ama bu para, Türkiye'nin bir yıllık milli gelirinin yaklaşık binde ikisi. Merkezi yönetim bütçesinin ise yüzde birinden bile azı.

Şimdi soruyorum: Bir devlet, bütçesinin yüzde birinden azını 17 milyon evladının sağlıklı beslenmesine ayıramıyorsa neye ayıracak? Üstelik bunu yalnızca bir yemek programı olarak da kurmayacağız. Anadolu'nun çiftçisi üretecek. Kooperatiflerimiz bu sisteme dahil olacak. Memleketimizin coğrafi işaretli ürünleri, yerel üretimi, sütü, yumurtası, meyvesi çocuklarımızın sofrasına gelecek. Bir taraftan çiftçimizin ürettiğine pazar olacağız, bir taraftan kooperatiflerimizi güçlendireceğiz, bir taraftan çocuklarımızı sağlıklı gıdayla buluşturacağız. Devlet dediğiniz budur. Çiftçinin ürettiğini, milletin evladının sofrasıyla buluşturmaktır."

Kaynak: ANKA
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