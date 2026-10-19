Ağıralioğlu, 2026'nın ilk 9 ayındaki 2 trilyon 251 milyar lira faizi eleştirdi - Son Dakika
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Ağıralioğlu, 2026'nın ilk 9 ayındaki 2 trilyon 251 milyar lira faizi eleştirdi

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Ağıralioğlu, 2026\'nın ilk 9 ayındaki 2 trilyon 251 milyar lira faizi eleştirdi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026'nın ilk 9 ayında 2 trilyon 251 milyar lira faiz ödendiğini ifade ederek hükümetten borç, faiz ve israf için hesap istedi. Ağıralioğlu, kaynakların faiz yükü yerine milletin geleceğine yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bu yılın 9 ayında 2 trilyon 251 milyar faiz ödendiğini belirterek, "Bu kadar vergi topluyorsunuz, bu kadar borçlanıyorsunuz, bu kadar faiz ödüyorsunuz! Peki milletin sofrasına ne koyuyorsunuz? Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, esnafa ne bırakıyorsunuz? Millet artık sabır değil, hesap bekliyor! Hükümete çağrımız açıktır: Borcun hesabını verin! Faizin hesabını verin! İsrafın hesabını verin! Milletin her kuruşunun hesabını verin" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 yılın 9 ayında 2 trilyon 251 milyar faiz ödendiğini belirterek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"1996 yılında Erbakan Hükümeti'nin kurduğu Havuz Sistemi'nin temelinde çok basit bir anlayış vardı: Devlet, bir kurumunda parası dururken başka bir kurumunu faizle borçlandırmayacaktı. Kamu kaynakları doğru yönetilecek, gereksiz borçlanmanın önüne geçilecek, milletin alın teri faiz yükü altında ezdirilmeyecekti. Bugün geldiğimiz yere bakın! 2026 bütçesinde tam 2 trilyon 742 milyar lira faiz ödemesi öngörülüyor. Daha yılın ilk 9 ayında 2 trilyon 251 milyar lira faiz ödenmiş! Bu para kimin parası? Milletin parası! Millet çalışacak, üretecek, vergisini verecek; devlet topladığı paranın önemli bir kısmını faize ödeyecek. Sonra da çıkıp millete mali disiplin anlatacak, sabır tavsiye edecek! Olmaz! Mali disiplin dediğiniz, milletin parasını faize teslim etmek değildir. Mali disiplin; israfı önlemektir, kamu kaynaklarını doğru yönetmektir, devleti daha az borçlandırıp milleti daha fazla refaha kavuşturmaktır."

"HÜKÜMETE ÇAĞRIMIZ AÇIKTIR: BORCUN HESABINI VERİN"

Yavuz Ağıralioğlu, itirazlarının, yalnızca ödenen faize değil, memleketin kaynaklarının nasıl yönetildiğine de itiraz ettiklerini belirterek, "Bu kadar vergi topluyorsunuz, bu kadar borçlanıyorsunuz, bu kadar faiz ödüyorsunuz, peki milletin sofrasına ne koyuyorsunuz? Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, esnafa ne bırakıyorsunuz? Millet artık sabır değil, hesap bekliyor! Hükümete çağrımız açıktır: Borcun hesabını verin! Faizin hesabını verin! İsrafın hesabını verin! Milletin her kuruşunun hesabını verin! Biz muhalefeti yalnızca yanlışları söylemek olarak görmüyoruz. Doğrusunu ortaya koymak, milletin kaynaklarını koruyacak politikaları hazırlamak ve iktidarı hesap vermeye mecbur bırakmak da bizim sorumluluğumuzdur. Devletin kasası iktidarın kasası değildir! O para milletindir. Milletin alın teridir, çocuklarımızın geleceğidir. Milletin parası faize değil, milletin geleceğine harcanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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