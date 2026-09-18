Ağıralioğlu, 350 bin esnafın kasası sayılırken büyük paranın da izlenmesini istedi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Devletin terazisi adamına, kurumuna, parasının büyüklüğüne göre değişmez! Küçük esnafın kasasını saymak kolaydır. Marifet, büyük paranın izini sürmek; milletin parasını ve piyasanın güvenini korumaktır. Milletin istediği de budur: Küçüğe gösterdiğiniz denetim kudretini büyüğe de gösterin. Hesap soracaksanız herkese sorun. Adalet sağlayacaksanız herkese sağlayın" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, "350 bin esnafın kasasını sayıyorsunuz; büyük parayı da aynı hassasiyetle takip ediyor musunuz?" başlığıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Lokantacının, pastanecinin, kafecinin, terzinin, ayakkabıcının, marangozun günlük hasılatını hesaplayıp vergi memurunu kapısına göndermek kolay. Vergi kaçıran varsa elbette hesabını versin. Devletin bir kuruşunda dahi milletin hakkı vardır. Bizim itirazımız buna değil. Bizim itirazımız, devletin denetim kudretinin küçüğe başka, büyüğe başka görünmesinedir. Bugün sermaye piyasalarında yaşananları hep beraber takip ediyoruz. SPK, bazı yatırım fonlarında ekonomik gerçeklikle ve şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketleri yaşandığını bizzat söylüyor. Bazı fonların değerlerinin fiktif hesaplanmasının önüne geçmek için düzenleme yaptığını yine kendisi açıklıyor. Şimdi soruyoruz: Madem bunları görüyordunuz, neden bu noktaya gelindi? Küçük esnafın günlük hasılatını hesaplayan devlet; milyarlarca liranın döndüğü fonlarda paranın nereye girdiğini, nereden çıktığını, hangi işlemlerin hangi ekonomik gerekçeyle yapıldığını da aynı hassasiyetle takip etmek zorundadır.

"ADALET SAĞLAYACAKSANIZ HERKESE SAĞLAYIN"

Vergi adaleti sadece berberin koltuğunda, lokantanın kasasında, pastanenin tezgahında, kafenin POS cihazında aranmaz. Büyük paranın dolaştığı yerde de aranır. Devlet, küçüğe karşı ne kadar dikkatli ve kudretliyse büyüğe karşı da o kadar dikkatli ve kudretli olmak zorundadır. Esnafın birkaç bin lirasının hesabını sorup milyarlarca liralık işlemler karşısında milletin zihninde soru işareti bırakamazsınız. Mesele adalettir. Mesele devletin herkese aynı mesafede durduğuna milletin inanmasıdır. Kim yanlış yaptıysa hesabını versin. Esnafsa esnaf, şirketse şirket, fon yöneticisiyse fon yöneticisi... Devletin terazisi adamına, kurumuna, parasının büyüklüğüne göre değişmez. Küçük esnafın kasasını saymak kolaydır. Marifet, büyük paranın izini sürmek; milletin parasını ve piyasanın güvenini korumaktır. Milletin istediği de budur: Küçüğe gösterdiğiniz denetim kudretini büyüğe de gösterin. Hesap soracaksanız herkese sorun. Adalet sağlayacaksanız herkese sağlayın.