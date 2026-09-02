Ağıralioğlu: Aile birliği için tayin hakkı kullanamayan öğretmenlerin mağduriyeti giderilmeli
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, aile birliği nedeniyle tayin hakkını kullanamayan öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için 'il emri' uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istedi. Ağıralioğlu, öğretmenlerin eşinden ve çocuğundan ayrı bırakılmasının devlete yakışmadığını belirterek yetkililere çağrı yaptı.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Öğretmeninden fedakarlık bekleyen devlet, öğretmeninin ailesini de gözetmek zorundadır. Daha önce defalarca uygulanan il emri yeniden hayata geçirilmeli; aile birliği nedeniyle tayin hakkını kullanamayan öğretmenlerimizin mağduriyeti giderilmelidir" dedi.
Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Öğretmenlerimiz, memleketin dört bir yanında bizim evlatlarımızı yetiştiriyor, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Peki biz onların evlatlarına, onların ailelerine karşı vazifemizi yapıyor muyuz? Aile birliği mazeretiyle tayin isteyen öğretmenlerimizi kontenjan yetersizliği sebebiyle eşinden, çocuğundan ayrı bırakmak devlete yakışmaz. Öğretmeninden fedakarlık bekleyen devlet, öğretmeninin ailesini de gözetmek zorundadır. Daha önce defalarca uygulanan il emri yeniden hayata geçirilmeli, aile birliği nedeniyle tayin hakkını kullanamayan öğretmenlerimizin mağduriyeti giderilmelidir. Aileyi korumak sözle olmaz. Öğretmenimizin yuvasını bir araya getirecek iradeyi göstermek hem Milli Eğitim Bakanlığımızın hem de devletimizin vazifesidir."
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