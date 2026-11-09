Ağıralioğlu, Aliağa\'daki patlamaya \'Geçmiş olsun İzmir\' ifadeleriyle taziye diledi

Ağıralioğlu, Aliağa'daki patlamaya 'Geçmiş olsun İzmir' ifadeleriyle taziye dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlama için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Ağıralioğlu, sosyal medyada ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir..." ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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