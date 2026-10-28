Ağıralioğlu, Borsa İstanbul'daki 7,53 trilyon liralık kayıp için denetim istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu, Borsa İstanbul'daki 7,53 trilyon liralık kayıp için denetim istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağıralioğlu, Borsa İstanbul\'daki 7,53 trilyon liralık kayıp için denetim istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 28 Ağustos-23 Ekim arasında Borsa İstanbul şirketlerinin piyasa değerinde 7 trilyon 530 milyar lira kayıp olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, fon kriziyle ilgili denetim, ihmal ve varsa suistimallerin milletin önünde açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 28 Ağustos ile 23 Ekim arasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerindeki kaybın, 7 trilyon 530 milyar lira olduğunu belirterek, "Fon kriziyle ilgili denetim süreçleri, ihmaller ve varsa suistimaller milletimizin önünde açıklanmalıdır. Bu milletin alın teriyle, tasarrufuyla, geleceğe dair ümidiyle ilgili hiçbir soru cevapsız bırakılamaz. Biz kimin ne kadar kaybettiğini konuştuğumuz kadar, kimin hangi sorumluluğu yerine getirmediğini de konuşacağız" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "Borsa İstanbul'da yaşananlara bakın" başlıklı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"28 Ağustos'ta 14 bin 641 puan olan BIST 100 endeksi, bugün itibarıyla 11 bin 165 puana gerileyerek yaklaşık yüzde 24 değer kaybetmiş! 28 Ağustos ile 23 Ekim arasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerimizin toplam piyasa değerindeki kayıp 7 trilyon 530 milyar lira! Dile kolay! 166,8 milyar dolar! Bu rakamın ne anlama geldiğini milletimiz daha iyi anlasın diye bir örnek vereyim. Erzincan'da 100 milyon dolarlık yatırımla 6 fabrika kurulması, 1.000 vatandaşımıza doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Borsada kaybolan 166,8 milyar dolarlık piyasa değeri, bu ölçekte tam bin 668 yatırımın büyüklüğüne karşılık geliyor. Yaklaşık 1 milyon 670 bin kişilik istihdam kapasitesinden söz ediyoruz!

Elbette borsadaki değer kaybı, devletin kasasından çıkan yahut doğrudan yatırıma dönüştürülebilecek bir para değildir. Bu mukayeseyi, yaşanan değer kaybının büyüklüğünü milletimiz görsün diye yapıyorum. Bu memlekette denetim kurumları ne iş yapıyor? Fon krizi yaşanmadan önce kim neyi denetledi? Hangi riskler ne zaman görüldü? Hangi kurum görevini yaptı, hangisi yapmadı? Bu kurumların başındaki yöneticiler kimlerdir? Kim tarafından, hangi liyakat ölçüsüyle o makamlara getirilmişlerdir? Yatırımcıya dönüp 'Piyasa riski var, kaybetmeyi de göze alacaksın' demek kolay!

Biz piyasanın riskini de biliriz, yatırımın tabiatını da biliriz. Ama piyasa riski başka şeydir, denetim sorumluluğu başka şeydir! Hiç kimse piyasa riskini gerekçe göstererek kamunun denetim sorumluluğunu ortadan kaldıramaz. 7,53 trilyon liralık değer kaybının sebepleri bütün açıklığıyla ortaya konulmalıdır. Fon kriziyle ilgili denetim süreçleri, ihmaller ve varsa suistimaller milletimizin önünde açıklanmalıdır. Bu milletin alın teriyle, tasarrufuyla, geleceğe dair ümidiyle ilgili hiçbir soru cevapsız bırakılamaz. Biz kimin ne kadar kaybettiğini konuştuğumuz kadar, kimin hangi sorumluluğu yerine getirmediğini de konuşacağız."

Kaynak: ANKA
Yavuz AğıralioğluBorsa İstanbulPolitikaAğustosEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor 900 lira bile kurtarmıyor Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor! 900 lira bile kurtarmıyor
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 20:20:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu, Borsa İstanbul'daki 7,53 trilyon liralık kayıp için denetim istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android