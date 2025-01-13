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Ağıralioğlu: Bu memleketi ayağa kaldıracağız

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, siyasi meseleleri eleştirirken memleketin sorunlarını çözmeye odaklanacaklarını belirtti.

13.01.2025 14:52
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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bu memleketi ayağa kaldıracağız. Bir daha seçilme, anayasayı buna göre değiştirme, bu duygunun arkasına gizlenerek verdiğiniz imtiyazlara razı olmayacağız" dedi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın aynı şeyleri konuştuğunu, muhalefetin aynı şeylere itiraz ettiğini belirten Ağıralioğlu, iktidarın ve muhalefetin sorun çözme kapasitesinin bulunmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "iktidara kırmızı kart gösterilmesi" söylemini eleştiren Yavuz Ağıralioğlu, "Bu kadar sorunu olan memlekette güya ana muhalefetin elinde sadece kırmızı kart var. Memleketin sorunlarını çözme emelinde olanın emin istikbali olur. Ellerinde kırmızı karttan başka bir şey yok" diye konuştu.

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Ağıralioğlu, memlekette geçim zorluğu yaşandığını, asgari ücretin, emekli maaşlarının eridiğini, milletin alışveriş yapamaz, çocuklarıyla bir yere gidemez hale geldiğini belirtti. A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Kongre kongre geziyorlar. Sanatçılara 'Bir daha aday ol' dedirtiyorlar. Önümüzdeki dönem sandığa girdiniz ve bir daha kazandınız. Muhalefeti yenmekten başka bir şey olmuyorsa yenmeniz gerekenin muhalefet olmadığını anlamanız için ne yapmamız gerekiyor? Fakirliği yenemiyorsunuz, hazinedeki faiz yükünü yenemiyorsunuz, enflasyonu yenemiyorsunuz, memleketin hiçbir sorununu çözemiyorsunuz. Ödemeye çalıştığınız her bedeli millete ödetmenizden biz de milletiniz de bıktı. 'Biraz daha sabır gösterin' diye vatandaştan sabır istiyorsunuz. Kamu özel işbirliği adı altında yaptığınız hiçbir ödemeyi geciktirmiyorsunuz, garantiler veriyorsunuz, hepsine imkan veriyorsunuz, enflasyonla mücadeleye gelince peşine hutbeleri kavuşturuyorsunuz."

"Siyaset şımarıklığına son vereceksiniz"

Gerçek enflasyona göre vergi zammı, tahmini enflasyona göre de maaşlara zam verildiğini ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, "Bizden daha iyi yapacak kimse olmadığı için bize razısınız diye dayattığınız bu siyaset şımarıklığına son vereceksiniz. Bu memleketi ayağa kaldıracağız. Bir daha seçilme, anayasayı buna göre değiştirme, bu duygunun arkasına gizlenerek verdiğiniz imtiyazlara razı olmayacağız. Biz Anahtar Parti olarak yürütmenin harcadığı her kuruşun hesabını vereceği, yargının da herkese eşit olacağı bir memlekete inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Kadın cinayetlerini gündeme getireceğiz"

Ağıralioğlu, kadın cinayetlerine de değinerek, "Kadın cinayetleri hususi olarak kamuoyunun dikkatini çeksin diye üstüne basa basa il teşkilatlarımızın da marifetiyle gündeme getireceğiz. 500 milyon farkla kadın erkek eşitliğinin aynı olduğu bir memlekette kadınların bu kadar öldüğü, sesinin duyulmadığı, feryatların bu kadar yükseldiği durumda hükümetin bunları duymuyor oluşu anlaşılır bir şey değildir." dedi.

Ağıralioğlu: Bu memleketi ayağa kaldıracağız
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: Bu memleketi ayağa kaldıracağız - Son Dakika

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