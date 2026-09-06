Ağıralioğlu: Enflasyon düşerken vergi artışını izah edin

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e düşürülmesi hedeflenirken vergi gelirlerinin aynı yıllarda sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 20,4 artırılmasının öngörülmesine tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "OVP'deki bu vergi hesabını milletimize izah edin. Enflasyon düşerken vergi gelirlerindeki bu yüksek artış nereden gelecek? Yeni vergiler mi koyacaksınız, mevcut vergileri mi artıracaksınız?" diye sordu.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu. OVP'deki enflasyon ve vergi geliri hedefleri arasındaki farkın kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"OVP'deki bu vergi hesabını milletimize izah edin. 2027'de enflasyonu yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e düşüreceğinizi söylüyorsunuz. Peki aynı dönemde vergi gelirlerini 2027'de yüzde 36, 2028'de yüzde 20,4 nasıl artıracaksınız? Ekonomi bu kadar mı büyüyecek? Vergi tabanı mı genişleyecek? Yoksa yine dönüp dolaşıp milletin cebine mi başvuracaksınız? Biz buradan açıkça soruyoruz: Enflasyon düşerken vergi gelirlerindeki bu yüksek artış nereden gelecek? Yeni vergiler mi koyacaksınız? Mevcut vergileri mi artıracaksınız? Dolaylı vergilerle yine dar gelirlinin, esnafın, emeklinin, çalışanın sırtına mı bineceksiniz?

Millet zaten kazandığından vergi veriyor, harcadığından vergi veriyor, arabasından, evinden, akaryakıtından vergi veriyor. Devletin görevi bütçedeki her açığı milletin cebine el uzatarak kapatmak değildir! Hele bir de faiz giderleri yüksek seviyesini korurken, milletten daha fazla vergi istemeyi marifet sayamazsınız. Bizim ekonomi anlayışımız bellidir: Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alan bir düzeni değiştireceğiz. Vergiyi tabana değil, adalete yayacağız.

Dar gelirlinin omzundaki yükü hafifletecek, ödeme gücü yüksek olandan hakkaniyetle vergi alacağız. Kamu kaynağını faize değil üretime, istihdama, yatırıma ve milletimizin refahına yönelteceğiz. Millete yeni vergi yükü değil; adil bir vergi düzeni, güçlü bir üretim ekonomisi ve hesabı verilebilir bir bütçe borçluyuz."