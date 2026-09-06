Ağıralioğlu: Enflasyon düşerken vergi artışını izah edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağıralioğlu: Enflasyon düşerken vergi artışını izah edin

Ağıralioğlu: Enflasyon düşerken vergi artışını izah edin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, OVP'de enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e düşürülmesi hedeflenirken vergi gelirlerinin aynı yıllarda yüzde 36 ve yüzde 20,4 artırılmasının öngörülmesine tepki gösterdi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e düşürülmesi hedeflenirken vergi gelirlerinin aynı yıllarda sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 20,4 artırılmasının öngörülmesine tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "OVP'deki bu vergi hesabını milletimize izah edin. Enflasyon düşerken vergi gelirlerindeki bu yüksek artış nereden gelecek? Yeni vergiler mi koyacaksınız, mevcut vergileri mi artıracaksınız?" diye sordu.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu. OVP'deki enflasyon ve vergi geliri hedefleri arasındaki farkın kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"OVP'deki bu vergi hesabını milletimize izah edin. 2027'de enflasyonu yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e düşüreceğinizi söylüyorsunuz. Peki aynı dönemde vergi gelirlerini 2027'de yüzde 36, 2028'de yüzde 20,4 nasıl artıracaksınız? Ekonomi bu kadar mı büyüyecek? Vergi tabanı mı genişleyecek? Yoksa yine dönüp dolaşıp milletin cebine mi başvuracaksınız? Biz buradan açıkça soruyoruz: Enflasyon düşerken vergi gelirlerindeki bu yüksek artış nereden gelecek? Yeni vergiler mi koyacaksınız? Mevcut vergileri mi artıracaksınız? Dolaylı vergilerle yine dar gelirlinin, esnafın, emeklinin, çalışanın sırtına mı bineceksiniz?

Millet zaten kazandığından vergi veriyor, harcadığından vergi veriyor, arabasından, evinden, akaryakıtından vergi veriyor. Devletin görevi bütçedeki her açığı milletin cebine el uzatarak kapatmak değildir! Hele bir de faiz giderleri yüksek seviyesini korurken, milletten daha fazla vergi istemeyi marifet sayamazsınız. Bizim ekonomi anlayışımız bellidir: Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alan bir düzeni değiştireceğiz. Vergiyi tabana değil, adalete yayacağız.

Dar gelirlinin omzundaki yükü hafifletecek, ödeme gücü yüksek olandan hakkaniyetle vergi alacağız. Kamu kaynağını faize değil üretime, istihdama, yatırıma ve milletimizin refahına yönelteceğiz. Millete yeni vergi yükü değil; adil bir vergi düzeni, güçlü bir üretim ekonomisi ve hesabı verilebilir bir bütçe borçluyuz."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Ekonomi, Güncel, OVP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: Enflasyon düşerken vergi artışını izah edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

21:21
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
20:04
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:30:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu: Enflasyon düşerken vergi artışını izah edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement