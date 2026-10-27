Ağıralioğlu genç kadın işsizliğindeki yüzde 23,3'ü güven problemi saydı - Son Dakika
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Ağıralioğlu genç kadın işsizliğindeki yüzde 23,3'ü güven problemi saydı

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Ağıralioğlu genç kadın işsizliğindeki yüzde 23,3\'ü güven problemi saydı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eylülde genç işsizliğin yüzde 14,8'e, genç kadınlarda yüzde 23,3'e çıkmasını ve atıl işgücünün yüzde 31,2'ye ulaşmasını eleştirdi. Ağıralioğlu, bunun sadece ekonomik değil memleketin geleceğine dair bir güven problemi olduğunu savundu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bir anne, bir baba evladına artık gönül rahatlığıyla 'Oku, çalış, hayatını kur' diyemiyorsa ortada yalnızca ekonomik bir problem yoktur. Ortada memleketin geleceğine dair bir güven problemi vardır. Gençlerimiz artık büyük hayaller kurmayı bile lüks görür hale geldiler. Bir ev sahibi olmak, bir yuva kurmak, kendi ayakları üzerinde durabilmek… Bunlar bir gencin büyük hayalleri değil, en tabii hakları olmalıdır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin işsizlik ve gelecek kaygısı yaşadığını belirtti. Ağıralioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimiz işsizse, memleketimizin geleceği işsizdir! Bugün yine önümüze rakamlar koyuyorlar. İşsizlik oranlarını, istatistikleri, tabloları anlatıyorlar. Biz o rakamların arkasındaki evlatlarımızı konuşmak istiyoruz. Eylül ayında genç işsizlik oranı yüzde 14,8'e yükselmiş. Bir ayda 1,6 puan artmış. Genç kadınlarımızda işsizlik yüzde 23,3'e ulaşmış. Şimdi soruyorum: Üniversiteyi bitirmiş, diplomasını almış, yıllarca emek vermiş bir evladımız iş bulamıyorsa biz hangi başarıdan bahsedeceğiz?

"ORTADA MEMLEKETİN GELECEĞİNE DAİR BİR GÜVEN PROBLEMİ VAR"

Genç kızlarımızın neredeyse dörtte biri işsizse hangi kalkınma hikayesini anlatacağız? Bir anne, bir baba evladına artık gönül rahatlığıyla 'Oku, çalış, hayatını kur' diyemiyorsa ortada yalnızca ekonomik bir problem yoktur. Ortada memleketin geleceğine dair bir güven problemi vardır. Gençlerimiz artık büyük hayaller kurmayı bile lüks görür hale geldiler. Bir ev sahibi olmak, bir yuva kurmak, kendi ayakları üzerinde durabilmek… Bunlar bir gencin büyük hayalleri değil, en tabii hakları olmalıdır. Ama bugün ne yazık ki; Diploma var, iş yok. Emek var, karşılığı yok. Hayal var, imkan yok. Gençlik var, gelecek yok!

"ÇALIŞTIĞI HALDE GEÇİNEMEYENLERİMİZ VAR"

Üstelik işsizlik rakamları meselenin tamamını da anlatmıyor. Atıl işgücü oranı yüzde 31,2'ye ulaşmış. Yani iş aramaktan ümidini kesenlerimiz var. İstediği kadar çalışamayanlarımız var. Çalıştığı halde geçinemeyenlerimiz var. Bir tarafta iş bulamayan gençlerimiz, diğer tarafta çalıştığı halde hayatını kuramayan evlatlarımız var. Sonra dönüp gençlerimize soruyorsunuz: 'Neden evlenmiyorsunuz', 'Neden çocuk sahibi olmuyorsunuz', 'Neden geleceğe umutla bakmıyorsunuz'. Evladımıza iş imkanı sunmadan yuva kurmasını bekleyemezsiniz. Geçinebileceği bir ücret vermeden aile kurmasını isteyemezsiniz. Geleceğine güven duymasını sağlayamadan memleketinde kalmasını temenni edemezsiniz. Gençlerimize sabredin diyerek geçirdiğimiz her yıl, memleketimizin geleceğinden eksilttiğimiz bir yıldır."

Kaynak: ANKA
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