Ağıralioğlu, İstiklal Marşı'nın Yıl Dönümünde Ziyaret Gerçekleştirdi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde Sebilürreşad Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sebilürreşad Kültür Merkezi'ni gezdikten sonra, merkez yönetimiyle bir araya gelerek sohbet etti.
