Ağıralioğlu: Malatya'nın Sesini Duyurmalıyız

Güncel

(MALATYA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Devletin, duyunca hemen çözebileceği, hemen insanların yaşam şartlarını yükseltebileceği sorunlar var. Bunu duyabilen bir hükümet kabiliyetine ihtiyacımız var. Duymayan kulaklara duyuracağız. Allah bir daha afet yaşatmasın. Deprem ülkesiyiz. Depremden kurtulamayacağız ama depremi felakete döndüren ihmallerin önüne geçeceğiz. Deprem öldürmüyor, ihmaller öldürüyor." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ikinci yılı sebebiyle, Malatya Şehir Mezarlığı ziyaretinin ardından Kanal Boyu Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ağıralioğlu, Malatya'da Konteyner Kent ziyaretinde şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın hepsi deprem bölgesinde çalışıyor. Bu bölgede eksiklerin raporlanıp, tamamlanabilmesi için yetkililere ulaştıracağız. Plansızlığın bedelini ağır ödemiş olmanın yaralarını sarıyoruz millet olarak. İmar terörümüz var. Evlatlarımızı kurban verdik. Bir de ihmal, tedbirsizlik terörü gibi bir şey yaşadık. Aynı şiddette, dünyanın başka yerlerinde depremler oluyor. Tayvan'da, bizim yaşadığımız şiddette bir deprem oldu, 3 kişiyi kaybettiler. Biz yüz binlerle insanımızı kaybediyoruz. Akıllanmak lazım, ders çıkarmak lazım. Hasarları iyi tespit etmek lazım.

'İnsanların konut ihtiyacı var gibi görünüyor'

Her bir konteynerde ayrı bir hikaye var. Her dokunduğumuzun başka bir derdi var. Toplu bakınca, binaları yıkılmış, canları gitmiş insanların konut ihtiyacı var gibi görünüyor. Ama bu ihtiyaçların arkasında, milletin duyulmasını istediği her birinin ayrı derdi var. Bunlara ayrı ayrı dokunabilecek bir plana ihtiyaç var. Bizim milletimizin merhameti büyüktür. Depremden sonra bizim milletimiz merhamet oldu, yağdı bölgeye. Bu merhamete akıllı bir hükümet lazımdır. Merhametimize bir aklın nezaret etmesi lazımdır. Devlet, millet beraberliği için iyi örnekler veririz ama yaşadıklarımızdan ders çıkartmak zorundayız.

'Malatya yetim bırakılmış gibi'

Malatya çok göç verdi. Depremin ilk olduğu andan itibaren, burada çok hasar yok gibi bir kabulle ihmal edildi. İhmal edilmişliğin hala birtakım hasarları var. Malatya'da bina yıkılma oranı çok fazla, can kaybı az olduğu için sanki Malatya'da bir şey olmamış gibi davranıldı. Malatya, yıkılan ve can kaybı çok olan Adıyaman ve Hatay kadar hasar aldı. Can kaybının az olmasına rağmen, binaların yükü, büyük yıkım olan şehirler kadar fazla. O yüzden Malatya biraz yetim kalmış. Dertleri duyulmamış gibi oldu. Malatya'yı biraz devlet ciddiyetinin, sorun çözme kabiliyetinin uygulama alanına dönüştürmek zorundayız. Çünkü Malatya yetim bırakılmış gibi. Malatya'nın sesini, dertlerini siyasi bir taşlama hevesi ile değil çözüm bulabilme gayreti ile yetkililerin dikkatine arz edeceğiz.

'Depremden kurtulamayacağız ama depremi felakete döndüren ihmallerin önüne geçeceğiz'

Esnaf, yanlış yere dükkan kuruldu diye şikayetçi. Çok uzak yerlerden ev çıkıyor diye şikayetçi. Ev çıkan yerlerde altyapı çalışmaları bitmediği için yerleşemiyoruz şikayetleri var. Elektrik parası ödeyemiyoruz şikayetleri var. İbadethane de lavabo ihtiyacı var. Devletin, duyunca hemen çözebileceği, hemen insanların yaşam şartlarını yükseltebileceği sorunlar var. Bunu duyabilen bir hükümet kabiliyetine ihtiyacımız var. Duymayan kulaklara duyuracağız. Allah bir daha afet yaşatmasın. Deprem ülkesiyiz. Depremden kurtulamayacağız ama depremi felakete döndüren ihmallerin önüne geçeceğiz. Deprem öldürmüyor, ihmaller öldürüyor."