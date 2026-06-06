Ağıralioğlu'ndan Ahmet Kaplan'a Tebrik

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Roland Garros Quad Finali'ni ikinci sırada tamamlayan ve tekerlekli sandalye tenisinde tekler kategorisinde finale yükselen ilk Türk tenisçi Ahmet Kaplan'ı tebrik etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Roland Garros Quad Finali'ni ikinci sırada tamamlayan milli tenisci Ahmet Kaplan'ı kutladı.

Ağıralioğlu, paylaşımında, "Türk tenis tarihinde bir ilki başararak spor tarihimize adını yazdırdın. Milletimize yaşattığın bu büyük gurur için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.