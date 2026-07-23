Ağıralioğlu\'ndan gazi ve şehit ailelerine özür

(ANKARA) - Güvenpark'ta 11 gündür hak arayan gazi ve şehit ailelerini ziyaret eden Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Gazilerin ve şehit yakınlarının hak aramak için meydanlarda bulunmasının yalnızca hükümetin değil, siyaset kurumunun tamamının sorumluluğudur. Burada eylem yapmak zorunda kalmanız sizin değil, siyaset kurumunun utancıdır. Bunun için sadece kendi adıma değil, siyaset adına sizlerden özür diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Güvenpark'ta özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yapan er şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin hiçbir siyasi tartışmanın tarafı olmadığını belirten Ağıralioğlu, şehit aileleri ve gazileri "ay yıldızlı al bayrağın rozetleri" olarak gördüğünü ifade etti.

"EYLEM YAPMAK ZORUNDA KALDIĞINIZ BİR ÜLKEDE ŞEHİDİNE VE GAZİSİNE HÜRMETSİZLİK YAPILIYORDUR"

Siyasetin yıllardır şehitler ve gaziler üzerinden hamasi söylemler ürettiğini ancak sorunların çözümü konusunda aynı hassasiyetin gösterilmediğini dile getiren Ağıralioğlu, şehit yakınları ile gazilerin özlük hakları için eylem yapmak zorunda kalmasının devlet adına kabul edilemez bir tablo olduğunu belirterek, "Şehit yakınlarının, gazilerin 'geçinemiyoruz', 'protez alamıyoruz', 'özlük haklarımız yetersiz' diyerek meydanlarda hak araması, memleketin kötü yönetildiğinin göstergesidir. Eylem yapmak zorunda kaldığınız bir ülke, şehidine ve gazisine hürmetsizlik yapıyordur" dedi.

"SİYASET KURUMU ADINA ÖZÜR DİLİYORUM…"

Ağıralioğlu, eylem yapan gazilerin ve şehit yakınlarının hükümet nezdinde muhatap bulamadığını belirterek, taleplerinin dinlenmesi ve çözüm üretilmesi gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Bu kadar ağır bedeller ödemiş insanların devlet kapısında bekletilmesini kabul etmiyoruz. Hükümetin terörle ilgili yürüttüğü süreçlerde gösterdiği ilgiyi gazilere ve şehit ailelerine göstermediğini görüyoruz. Yıllarca verilen mücadelenin ve bu uğurda şehit olanların fedakârlıklarının unutulmaması gerekiyor. Terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarının siyasi hesapların üzerinde tutulması gerekiyor. Gazilerin hak aramak için meydanlarda bulunmasının yalnızca hükümetin değil, siyaset kurumunun tamamının sorumluluğudur. Burada eylem yapmak zorunda kalmanız sizin değil, siyaset kurumunun utancıdır. Bunun için sadece kendi adıma değil, siyaset adına sizlerden özür diliyorum. Anahtar Parti iktidarında şehit aileleri ve gazilerin hakları eksiksiz şekilde teslim edilecek. Şehitlerin ve gazilerin hiçbir zaman hak aramak için meydanlara çıkmak zorunda kalmayacağı bir Türkiye hedefliyoruz. Terörle mücadelede tavizsiz bir anlayış benimseyeceğiz ve sizlerin özlük haklarını iyileştirileceğiz. Taleplerinizin takipçisi olacağız. İlgili makamlarla görüşecek ve sorunların çözümü için girişimlerde bulunacağımıza söz veriyorum."