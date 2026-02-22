Ağıralioğlu'ndan İktidara Sert Eleştiriler

(İSTANBUL)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin, "Sizin hissenize Kandil, sizin hissenize bölücüler düştü; bizim hissemize vatan, bizim hissemize devlet, bizim hissemize Cumhuriyet düştü" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul'daki iftar programında parti teşkilatı ile biraraya geldi.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan Ağıralioğlu, partililere "Ömrümüzden kalan ne varsa vatanımıza, milletimize, inancımıza, devletimize, Cumhuriyetimize kurban olsun hassasiyetiyle beraberiz" diye seslendi.

"Vatanı ayakta tutacağız"

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin siyasi kavgadan uzak, "memleketin büyük kapasitesine yürüme mesuliyetini" taşıyan bir hareket olduğunu belirterek, "Vatanı ayakta tutacağız, memleketi koruyacağız, Cumhuriyet'i yaşatacağız. Çocuklarımıza umut, sofralara bereket olacağız" şeklinde konuştu.

"Biz bir itiraz kadrosuyuz, bir garez kadrosu değiliz"

AK Parti iktidarını eleştiren Ağıralioğlu, "Biz bir itiraz kadrosuyuz, bir garez kadrosu değiliz. Tayyip Bey'e 24 yıllık iktidarı verenleriz biz ama 24 yıllık bekleyişten hissesine enflasyon, fakirlik ve adaletsizlik düşenleriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve 2018'de verilen yetkilere işaret eden Ağıralioğlu, "Türk milleti uzun tarihi boyunca hiçbir evladına bu kadar yetki vermemiştir. 'Bana yetkiyi verin, enflasyonun da faizin de işsizliğin de canını okuyacağım' denildi. Ama sıralanan hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı" diye konuştu.

"İktidar hedeflerini tuttursaydı Anahtar Parti'yi kurmayacaktık"

İktidarın, "millete istemeden yaptığı en büyük iyiliğin, Anahtar Parti'nin kuruluşu" olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Hedeflerini tuttursaydı kurmayacaktık ama hedefler tutmayınca memleketin ümit ufkuna yeni bir hareket kurabildik" dedi.

"Bu karne hükümetin karnesidir"

AK Parti ile MHP'nin birlikte sorumlu olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, "Bu hükümeti Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin koalisyonu olarak görüyorum. Verilen destek yapılanların mesuliyetindedir. Bu karne hükümetin karnesidir" ifadelerini kullandı.

"Öcalan'la yürümek zorunda kaldınız"

Ağıralioğlu, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği sürece ilişkin de iktidara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Öcalan'la yürümek zorunda kaldınız. Kimini bölücülükle, kimini bölücülerle yürümekle suçladınız. Kimini Öcalan'ı bırakmakla, kimini Kandil'le muhatap olmakla suçladınız. Dediğiniz her lafı yediniz. Şimdi sizin hissenize Öcalan, sizin hissenize Kandil, sizin hissenize bölücüler düştü; bizim hissemize vatan, bizim hissemize devlet, bizim hissemize Cumhuriyet düştü."

Dış politika ve küresel gelişmelere de değinen Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, "Seçilmiş olmayı her şeyi yapma hürriyeti zanneden bir kuralsızlık dünyayı sıkıştırıyor. Güçlü devlet, zengin milletle güçlüdür. Güçlü devlet adaletle güçlenir" dedi.

"Tevazu ile konuşursak Türkiye'nin 6'ncı partisiyiz"

Partisinin seçim barajı sorunu olmadığını söyleyen Ağıralioğlu, partililere "Tevazu ile konuşursak Türkiye'nin 6'ncı partisiyiz. Diğer ortalamaları gözden çıkartırsanız 5'inci partisiyiz. İradenizi koyarsanız ortaya, önümüzdeki dönem memleketin en güçlü iktidar namzeti olduğunuzu bilesiniz" diye sesleni.