Ağıralioğlu'ndan Öcalan'a Eleştiri

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Öcalan, bu memlekette demokrasi adına alacağımız mesafelerin muhatabı değildir." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti heyetinin, İmralı ziyareti ve sonrasında gerçekleştirilen siyasi temasları anımsatan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

" 'Türkiye'de PKK yok, PYD'ye döndü. Kandil'de adam kalmadı aslında, Kandil'dekilerin tamamı PYD'ye dönüştü' diyerek kamuoyunda bir siyasi sürecin operasyonunu yapıyorsunuz, altyapısını oluşturuyorsunuz. Güya kan dursun, silahlar bırakılsın diye Suriye'deki PYD'ye meşruiyet alanı açmaya çalışıyorsunuz."

"Türk milleti tarifinin esnetilmesine razı olmayacağız" diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Biz kendi dertlerimizi, kendi merhemlerimizi kendimiz istişare ederiz. Meşru muhataplarla konuşuruz. Öcalan, Türk milletinin muhatabı değildir, Kürtlerin temsilcisi değildir. Öcalan, bu memlekette demokrasi adına alacağımız mesafelerin muhatabı değildir. Öcalan, bir canidir, bir cinayet şebekesinin başıdır. Umut hakkından da yararlanamaz."

Öte yandan Ağıralioğlu, asgari ücretle ilgili kamuoyunda düzenleme yapılması beklentisinin olduğunu belirterek, "Eğer geçimsizlik varsa millet seçimini sorgular. Milletinizin sizi seçmiş olmasını, sorgular hale getirdiniz." değerlendirmesinde bulundu.