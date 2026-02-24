Ağıralioğlu'ndan Öcalan Tepkisi - Son Dakika
Ağıralioğlu'ndan Öcalan Tepkisi

24.02.2026 18:32
Yavuz Ağıralioğlu, PKK lideri Öcalan'ın statüsü hakkında MHP ve DEM Parti açıklamalarına tepki verdi.

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İmralı'nın statü açığı makul sonuca ulaştırılmalıdır" sözleri ile DEM Parti heyetinin, "Öcalan için baş müzakereci statüsü sağlanmalı" yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Statüsü bellidir; teröristtir" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup toplantısında "PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kalıcı bir barış için sayın Öcalan'ın statüsü yasal bir düzenleme ile tanınmalı ve hukuki güvence altına alınmalıdır" yanıtını verdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP ve DEM Parti cephesinden gelen 'statü' açıklamalarına sosyal medya hesapları üzerinden yanıt verdi. Ağıralioğlu X hesabından, "Statüsü bellidir; Teröristtir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

