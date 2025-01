Ağıralioğlu'ndan TSK İhracına Tepki

Güncel

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Disiplinsizlik yapmış olsalar dahi, bu cezalandırma yöntemini ve cezayı doğru bulmuyoruz. İdarenin her tasarrufundan, yargının her kararından sonra ülke yeni bir siyasi kutuplaşmaya sürükleniyor. Ortaya çıkan gerilimin ülkemize zarar verdiğini, memleketimizi zayıflattığını görüyoruz. İdarenin vazifesi, her tasarrufunda devlet-millet beraberliğini güçlendirmektir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Ağıralioğlu şunları kaydetti:

"Disiplinsizlik yapmış olsalar dahi, bu cezalandırma yöntemini ve cezayı doğru bulmuyoruz. En iyi şekilde yetişmiş evlatlarımızın böyle kaybedilmesini vicdanlarımızın kabul etmesi mümkün değildir. Sürecin başından beri takınılan tutum, kullanılan yöntem ve ulaşılan sonuç bakımından tümüyle hata yapıldığını düşünüyoruz. İdarenin her tasarrufundan, yargının her kararından sonra ülke yeni bir siyasi kutuplaşmaya sürükleniyor. Ortaya çıkan gerilimin ülkemize zarar verdiğini, memleketimizi zayıflattığını görüyoruz. İdarenin vazifesi, her tasarrufunda devlet-millet beraberliğini güçlendirmektir."