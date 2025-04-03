Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1'le geçtiği maçı değerlendirdi. Çelikler, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunan Fenerbahçe hocası Jose Mourinho'ya sert sözler sarf etti.

"KOVUN BUNU"

Çelikler'in, Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Bugün itibariyle Fenerbahçe'de Mourinho dönemi iflas etmiştir. Kovun bunu artık. Ne demek ya? Rakip hocanın üzerine yürüyorsun. Defol git bu ülkeden. Verin tazminatını gönderin. Okan Buruk seni ezdi Kadıköy'de. 2 kere yendi. 1 kere berabere kaldı. Ne istediysen bu yönetim aldı.

Serdar Ali Çelikler

"KADRO DIŞI VEYA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLİYORUM"

Fenerbahçe fırtına öncesi sessizlikte, bu sessizlik hayra alamet değil. Ben kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum.

"6-1, 7-1 BİTEBİLİRDİ"

Galatasaray aslında farkı kaçırdı normal şartlar altında bu maçın skoru 6-1, 7-1 bitebilirdi. 2-1 bitmesi bile mucize. Galatasaray yüzde 99 şampiyon olmuştur. Yüzde 90 iki kupayı alacaktır. Beşiktaş ilk 5 oynadığı takımlardan 16 puan aldı sen 4 puansın. Utanç verici sahne. Fenerbahçe Başkanlığı yarı zamanlı iş değildir. Ali Koç bunun farkıdan olmalı."

"BU YÜZDEN GALATASARAY BAŞARILI"

Fenerbahçe'nin kadrosunda dönemsel, Galatasaray'ın kadrosunda kaliteli futbolcular var. Sanchez, Osimhen, Torreira gibi oyuncuların hepsi kaliteli. En Nesyri, Szymanski, Dzeko gibiler dönemsel oyuncular. İşte bu yüzden Galatasaray başarılı oluyor. Okan Buruk çok ciddi bir kredi kazanmıştır. Mourinho, Okan Hoca karşısında ezildi. İsmail Kartal bile şampiyon olamadı ama bu kadar boyun eğmedi.

"MOURINHO, OKAN BURUK KARŞISINDA EZİLDİ"

Okan Buruk çok ciddi bir kredi kazanmıştır. Jose Mourinho, Okan Hoca karşısında ezildi. İsmail Kartal bile şampiyon olamadı ama bu kadar boyun eğmedi.

"MORINHO'YU PERİŞAN ETTİ"

Jose Mourinho iflas etti. Okan Buruk bu sezon Jose Mourinho'yu perişan etti. Okan Buruk, Jose Mourinho'yu 'Loser one' yaptı."



