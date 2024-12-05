AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı Valletta'da Başladı - Son Dakika
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AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı Valletta'da Başladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT toplantısına katıldı. Toplantıda Rusya'nın saldırganlığı kınandı.

05.12.2024 15:28
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- Dışişleri Bakanı Fidan'ın katıldığı AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı

VALLETTA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Malta'nın başkenti Valletta'da düzenlenen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı, 57 ülkeden temsilcilerin katılımıyla başladı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg yaptı. Bakan Borg konuşmasında, "Bu, Avrupa'nın güvenliği için sistematik bir tehdit oluşturmaya devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlangıcından bu yana üçüncü toplantımız. Ocak ayında bugün barış için yaptıklarımızın yarını belirleyeceğini açıkça belirtmiştim. Yarın geldi ve çok az şey değişti. Durum daha da kötüleşti" ifadelerini kullandı.

AGİT'in kurumsal olarak uçurumun kenarında olduğunu vurgulayan Borg, 2021'den bu yana ortak bir bütçenin olmadığını söyledi. Borg, "Karşılaştığımız zorluklar, yalnızca AGİT'e özgü değildir. Bunlar, çok taraflılığa olan kolektif bağlılığımızdaki daha geniş çaplı bir krizin belirtileridir. Yaklaşık 80 yıldır uluslararası barış ve güvenliğin temelini oluşturan ilkeler, kurallar ve kurumlar sorgulanıyor, meydan okunuyor ve aktif olarak zayıflatılıyor" dedi.

Rusya'ya "Ukrayna'dan çekil" çağrısı

Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı, sınırların dokunulmazlığı ve kuvvet kullanılmamasının AGİT devletleri arasındaki ilişkileri yönlendiren temel ilkelerden dördünü oluşturduğunu hatırlatan Borg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlığında bu yükümlülüklerin açıkça ihlal edilmesini kınamaya devam ediyoruz. Rusya'yı Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan topraklarından çekilmeye ve bu savaşı sonlandırmaya çağırıyoruz. Son dönemde artan saldırılar derhal durdurulmalı ve kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa yol açacak diplomatik bir sürecin önü açılmalıdır" diye konuştu.

Borg, işlevselliği konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde AGİT'in varlığının uzun vadede tehlikeye girebileceğini de söyleyerek, "Bu örgüt için sürekli kolektif sorumluluğumuzdan ve çok taraflılığa olan bağlılığımızdan bahsediyoruz. Sözümüzü tutmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Lavrov da katılıyor

İki gün sürecek toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılıyor. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlatmasından bu yana ilk kez bir Avrupa Birliği ülkesine ayak bastı.

Kaynak: İHA

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