 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AGİT Dönem Başkanı: Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
Üye Girişi

AGİT Dönem Başkanı: Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağım

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Lan Borg, Ukrayna'da savaşın başlamasıyla, Rusya'nın AGİT içindeki tutumu nedeniyle bazı tıkanıklıkların yaşanmasına ilişkin 'Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağını' söyledi. Borg, AGİT'in 2024 Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Malta'nın önceliklerini anlattı ve Ukrayna'da süren savaşın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Ayrıca, insan kaçakçılığı, siber suçlar, iklim değişikliği gibi konuların da dönem başkanlığının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

AGİT Dönem Başkanı: Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağım
25.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:18
Abone Ol

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Lan Borg, Ukrayna'da savaşın başlamasıyla, Rusya'nın AGİT içindeki tutumu nedeniyle bazı tıkanıklıkların yaşanmasına ilişkin "Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağını" söyledi.

Borg, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen basın toplantısında, AGİT'in 2024 Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Malta'nın önceliklerini anlattı.

Önceliklerinin ilk sırasında Ukrayna'da süren savaşın olduğuna işaret eden Borg, gelecek hafta Kiev'e bir ziyaret yapacağını, burada Ukraynalı yetkilileri dinleyerek AGİT'in bu ülkeye yönelik yürüttüğü projelerin daha etkili olması ya da ihtiyaca yönelik çeşitlendirilmesi gibi hususların ele alınacağını belirtti.

Borg, Kuzey Makedonya gibi Malta'nın da dönem başkanlığında insan unsurunun ön planda olacağını, insan kaçakçılığı, siber suçlar, iklim değişikliği gibi konuların öncelikleri arasında yer alacağını vurguladı.

Ukrayna'da savaşın başlamasıyla Rusya'nın, AGİT içindeki işleyişe yönelik tutumu nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Borg, Rusya'nın Malta'nın dönem başkanlığını desteklediğini, bunun ileride alınması gereken kararlara yönelik umut verici olduğunu dile getirdi.

Borg, ağustosta AGİT'in Genel Sekreteri dahil 4 önemli pozisyonuna yeni atamaların yapılması gerektiğini, ortak bütçe ve eylülde de sonraki yılın dönem başkanının belirlenmesi gibi önemli gündem başlıklarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu organizasyonu hayatta tutabilmek ve işlevsel kılmak için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

"Malta olarak pozisyonumuz kalıcı ateşkes çağrısına döndü"

Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Borg, Orta Doğu'daki gelişmelere de değindi.

Borg, Malta olarak İsrail'in kendini savunma hakkını kabul ettiklerini ve destek verdiklerini ancak Gazze'de yaşananlara yönelik hassasiyetleri nedeniyle pozisyonlarını geliştirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Malta olarak pozisyonumuz kalıcı ateşkes çağrısına döndü. Çünkü çocuk, kadın ve yaşlıların hayatlarını kaybetmesi her zaman bu sayılar çok fazlaydı ancak bu yolla yardımların ulaşabileceğine inanıyoruz. Temel olarak masumların hayatlarını kaybetmesini izlemeyi durdurmak gerekiyor."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Malta, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGİT Dönem Başkanı: Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: AGİT Dönem Başkanı: Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement