AGİT Dönem Başkanı: Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağım

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Lan Borg, Ukrayna'da savaşın başlamasıyla, Rusya'nın AGİT içindeki tutumu nedeniyle bazı tıkanıklıkların yaşanmasına ilişkin "Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağını" söyledi.

Borg, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen basın toplantısında, AGİT'in 2024 Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Malta'nın önceliklerini anlattı.

Önceliklerinin ilk sırasında Ukrayna'da süren savaşın olduğuna işaret eden Borg, gelecek hafta Kiev'e bir ziyaret yapacağını, burada Ukraynalı yetkilileri dinleyerek AGİT'in bu ülkeye yönelik yürüttüğü projelerin daha etkili olması ya da ihtiyaca yönelik çeşitlendirilmesi gibi hususların ele alınacağını belirtti.

Borg, Kuzey Makedonya gibi Malta'nın da dönem başkanlığında insan unsurunun ön planda olacağını, insan kaçakçılığı, siber suçlar, iklim değişikliği gibi konuların öncelikleri arasında yer alacağını vurguladı.

Ukrayna'da savaşın başlamasıyla Rusya'nın, AGİT içindeki işleyişe yönelik tutumu nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Borg, Rusya'nın Malta'nın dönem başkanlığını desteklediğini, bunun ileride alınması gereken kararlara yönelik umut verici olduğunu dile getirdi.

Borg, ağustosta AGİT'in Genel Sekreteri dahil 4 önemli pozisyonuna yeni atamaların yapılması gerektiğini, ortak bütçe ve eylülde de sonraki yılın dönem başkanının belirlenmesi gibi önemli gündem başlıklarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu organizasyonu hayatta tutabilmek ve işlevsel kılmak için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

"Malta olarak pozisyonumuz kalıcı ateşkes çağrısına döndü"

Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Borg, Orta Doğu'daki gelişmelere de değindi.

Borg, Malta olarak İsrail'in kendini savunma hakkını kabul ettiklerini ve destek verdiklerini ancak Gazze'de yaşananlara yönelik hassasiyetleri nedeniyle pozisyonlarını geliştirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Malta olarak pozisyonumuz kalıcı ateşkes çağrısına döndü. Çünkü çocuk, kadın ve yaşlıların hayatlarını kaybetmesi her zaman bu sayılar çok fazlaydı ancak bu yolla yardımların ulaşabileceğine inanıyoruz. Temel olarak masumların hayatlarını kaybetmesini izlemeyi durdurmak gerekiyor."