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AGİT, Sırbistan'daki Seçimde Usul Eksiklikleri Gözlemledi - Son Dakika
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AGİT, Sırbistan'daki Seçimde Usul Eksiklikleri Gözlemledi

AGİT, Sırbistan'da yapılan erken genel seçimde oy satın alma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birçok usul eksikliği olduğunu belirtti. Uluslararası gözlemciler, seçim günü kaydedilen vakalar arasında kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ve oy satın alma gibi durumları kayıt altına aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanının seçimlere etkisi ve iktidar partisinin avantajları seçim sürecine zarar verdi. Seçimlerde 361 gözlemci görev aldı.

AGİT, Sırbistan\'daki Seçimde Usul Eksiklikleri Gözlemledi
19.12.2023 - 01:15,
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sırbistan'da pazar günü yapılan erken genel seçimde, oy satın alma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birçok usul eksikliğinin gözlemlendiğini belirtti.

Sırbistan'da 17 Aralık'ta gerçekleşen erken genel ve yerel seçimlere gözlemci olarak katılan AGİT, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu, gözlemcilerin seçim günü kaydettiklerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, uluslararası gözlemcilerin Sırbistan'daki seçimlerde kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, resmi faaliyetler ve seçim kampanyaları arasında bir ayrım yapılmaması ve oy satın alma gibi birçok vakayı kayıt altına aldıkları ifade edildi.

Sırbistan'da 6,5 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Seçim günü genel olarak sorunsuz geçti ancak aşırı kalabalıklaşma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birtakım usul eksiklikleri gözlemlendi. Aday olmamasına rağmen, Cumhurbaşkanının seçimlerdeki belirleyici katılımı desteklediği partiye haksız bir avantaj sağladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seçmenler üzerinde baskı ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) sistematik avantajlarının seçim sürecine zarar verdiği kaydedildi.

Seçmenin siyasi alternatiflerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun iktidar partisinin "ezici üstünlüğü" nedeniyle gölgelendiği de aktarıldı.

Açıklamada, Sırbistan'daki seçimlerde 45 ülkeden toplam 361 gözlemcinin görev aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu arada, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi, Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı önde tamamladı.

Sırbistan'daki seçimde "usulsüzlük" yapıldığını savunan muhalefet ise Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını ileri sürerek, başkent Belgrad'da gösteri düzenledi.

Kaynak: AA
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