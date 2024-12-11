Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yolu Asfaltlanıyor

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Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi işbirliğiyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunda asfalt çalışması yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirilmesinin ardından 10 ilçede çalışmalara hız verildi.

Midyat ilçesinin önemli sağlık kurumlarından Bahçelievler Mahallesinde yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunda ilk asfalt serimi başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, güzergah boyunca yol açma ve düzeltme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

Şehir genelinde ulaşım ağını güvenilir ve modern hale getirmek için çalışmalar devam edecek.