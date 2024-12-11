Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yolu Asfaltlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yolu Asfaltlanıyor

Mardin ve Midyat Belediyesi işbirliğiyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunda asfalt çalışması başladı.

11.12.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi işbirliğiyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunda asfalt çalışması yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirilmesinin ardından 10 ilçede çalışmalara hız verildi.

Midyat ilçesinin önemli sağlık kurumlarından Bahçelievler Mahallesinde yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunda ilk asfalt serimi başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, güzergah boyunca yol açma ve düzeltme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

Şehir genelinde ulaşım ağını güvenilir ve modern hale getirmek için çalışmalar devam edecek.

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Midyat Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, mardin, Güncel, Midyat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yolu Asfaltlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:36:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yolu Asfaltlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.