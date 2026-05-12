Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yetiştirilen büyükbaş kurbanlıklar, İstanbul'daki satışa sunulmak üzere sevk edilmeye başlandı.
Dün itibarıyla sevkiyatı başlayan kurbanlıklar İstanbul pazarlarında satış için yerini almaya başladı.
Yaklaşık 10 gün sürecek sevkiyatta 230 büyükbaş kurbanlığın İstanbul'da satışa sunulması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Ağlı'dan İstanbul'a Kurbanlık Sevkiyatı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?